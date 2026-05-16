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「マンチェスターっ子」――ライアン・ギグスが、チェルシーのコール・パーマーのマンチェスター・ユナイテッド移籍を支持
レッド・デビルズがスタンフォード・ブリッジのスター選手を狙う
マンチェスター・ユナイテッドは夏の補強に向け、パーマーを主要ターゲットと報じられている。昨夏セスコらに約2億ポンドを投じたが、さらに層を厚くしたいようだ。ユナイテッドサポーターであるパーマーは、ウェスト・ロンドンでの不満から移籍に前向きという。ただし、チェルシーが交渉で優位にある。
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ギグスが補強を後押し
YouTube番組『Rio Ferdinand Presents』で、ギグスはチェルシーの攻撃的MFがオールド・トラッフォードの条件に合うかと問われ、元チームメイトを絶賛した。
ギグスは「彼なら適任だ。マンチェスター出身だし、10番はブルーノがいるから、右サイドで起用するだろう。ホイールンドやセスコの名前も上がるが、チャンスを作れるのはブルーノだけだ」と語った。
ブルーノが不調や怪我をしたらどうする？ 得点を生む選手を3、4人は揃えておきたい」
パーマー氏は退任説を否定した
マンチェスター復帰の噂が広がる中、パーマーは首都生活に不満はないと否定した。
『ガーディアン』のインタビューで将来を問われた彼はこう語った。「みんなはただ噂しているだけだ。それを目にするたびに笑ってしまう。マンチェスターは故郷で家族もいるが、3か月帰らなくても懐かしくない。帰っても私には何も残っていない」。
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移籍市場開幕前のウェンブリーでの試合
パーマーは土曜のFAカップ決勝で、古巣マンチェスター・シティを相手にチェルシーの一員として出場する。故障や骨折で苦戦した今季だが、31試合で10ゴール3アシストを記録したフォワードは、この大舞台でさらに数字を伸ばすつもりだ。 試合後、注目は彼の長期的な将来に移る。チェルシーは2033年6月の契約満了まで売却しない方針だ。