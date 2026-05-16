「マンチェスターっ子」――ライアン・ギグスが、チェルシーのコール・パーマーのマンチェスター・ユナイテッド移籍を支持

YouTube番組『Rio Ferdinand Presents』で、ギグスはチェルシーの攻撃的MFがオールド・トラッフォードの条件に合うかと問われ、元チームメイトを絶賛した。

ギグスは「彼なら適任だ。マンチェスター出身だし、10番はブルーノがいるから、右サイドで起用するだろう。ホイールンドやセスコの名前も上がるが、チャンスを作れるのはブルーノだけだ」と語った。

ブルーノが不調や怪我をしたらどうする？ 得点を生む選手を3、4人は揃えておきたい」