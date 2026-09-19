ZUMA Press Wire
翻訳者：
「マンチェスターからニューヨークへ！」。ペップ・グアルディオラがNYCFCをダービー前に鼓舞も、待っていたのは痛恨の結末。
ニューヨーク・ダービーで主役となったグアルディオラ
マンチェスター・シティ前監督のペップ・グアルディオラが、ニューヨーク・シティFC対ニューヨーク・レッドブルズのハドソン・リバー・ダービーで、ニューヨーク・シティFCの名誉ゲストとして試合前の話題をさらった。サバティカルを満喫しているスペイン人指揮官は、マンチェスター・ダービーに代えて、ヤンキー・スタジアムで行われたニューヨーク屈指のライバル対決を訪れた。
グアルディオラは試合前の盛り上げ役も務め、ニューヨーク・シティFCの象徴的なスタジアムのサイドラインにある煙突装置を作動させ、ホームの観衆を沸かせた。
舞台裏では、キックオフ前にニューヨーク・シティFCのロッカールームを訪れ、チームに直接、エネルギッシュで士気を高めるスピーチを送るグアルディオラの様子も映像に収められていた。
- ZUMA Press Wire
グアルディオラの鼓舞も実らず、決定機逸で開催国は苦杯をなめる
グアルディオラに触発された試合前の高揚感があったにもかかわらず、パスカル・ヤンセン率いるチームは、主導権を握った立ち上がりの時間帯にその勢いを得点へと結びつけるのに苦しんだ。MFエイデン・オニールとアタッカーのルイギは、ともに試合開始から30分以内に訪れた好機を逃した。
ルイギはエンドライン際でティム・パーカーをかわす鮮やかな突破を見せたが、ホームチームはそのチャンスを生かせなかった。
イーサン・ホーバスはハンネス・ヴォルフのシュートを好セーブで阻止し、ルイギもその後、決定機をサイドフットで枠の外へ外した。
ホールがミスを突いてダービー勝利を決定づける
NYCFCは決定機を生かせなかったことが高くつき、レッドブルズは後半12分に均衡を破った。FWジュリアン・ホールがジェームズ・サンズの弱いバックパスをかっさらい、GKマット・フリースをかわして無人のゴールに流し込んだ。
NYCFCは同点弾を目指して攻勢を強め、攻撃を強化するためベンチからアロンソ・マルティネスとベニー・トラオレを投入した。
トラオレのシュートはクロスバーの上に外れ、さらにレッドブルズのGKホルバトがチアゴ・マルティンスの強烈なヘディングシュートをバーの上へはじき出し、リードを守った。
- Getty Images Sport
レッドブルズが主張を貫き、ダービーの勝利を手にする。次に何が起こるのか？
トラオレ、テイボン・グレイ、アンドレス・ペレアが試合終盤とアディショナルタイムに何度も迫ったものの、ニューヨーク・レッドブルズは最後まで耐え、1-0の僅差で勝利を収めた。この結果、レッドブルズがヤンキー・スタジアムで行われたハドソン・リバー・ダービーの勝者となった。
NYCFCにとっては、スタンドでグアルディオラの後押しを受けながらも、決定機を生かせなかったことを悔やむ敗戦となった。
両チームは今後、MLSレギュラーシーズン残り試合に目を向けることになる。
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