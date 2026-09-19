「マンチェスターからニューヨークへ！」。ペップ・グアルディオラがNYCFCをダービー前に鼓舞も、待っていたのは痛恨の結末。

マンチェスター・シティ前監督のペップ・グアルディオラが、ニューヨーク・シティFC対ニューヨーク・レッドブルズのハドソン・リバー・ダービーで、ニューヨーク・シティFCの名誉ゲストとして試合前の話題をさらった。サバティカルを満喫しているスペイン人指揮官は、マンチェスター・ダービーに代えて、ヤンキー・スタジアムで行われたニューヨーク屈指のライバル対決を訪れた。

グアルディオラは試合前の盛り上げ役も務め、ニューヨーク・シティFCの象徴的なスタジアムのサイドラインにある煙突装置を作動させ、ホームの観衆を沸かせた。

舞台裏では、キックオフ前にニューヨーク・シティFCのロッカールームを訪れ、チームに直接、エネルギッシュで士気を高めるスピーチを送るグアルディオラの様子も映像に収められていた。











