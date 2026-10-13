マロッタ「インテルとミランはできるだけ早くスタジアム計画を発表する」

インテルの会長ベッペ・マロッタが、ミラノ市庁舎のマリーノ宮殿で開かれたイベント「ヴォルティ・デッラ・メトロポリ」の合間に語った。インテルがチャンピオンズリーグでクラブ・ブルッヘをサン・シーロに迎える試合を、数時間後に控えてのことだ。
インテルのトップは、新スタジアム建設に向けた時間的余裕のなさを改めて強調。また、今大会2試合目となるこの一戦で勝利することの重要性も訴えた。FcInter1908が伝えた発言は以下の通り。
インテルの会長ベッペ・マロッタが、ミラノ市庁舎のマリーノ宮殿で開かれたイベント「ヴォルティ・デッラ・メトロポリ」の合間に語った。インテルがチャンピオンズリーグでクラブ・ブルッヘをサン・シーロに迎える試合を、数時間後に控えてのことだ。
インテルのトップは、新スタジアム建設に向けた時間的余裕のなさを改めて強調。また、今大会2試合目となるこの一戦で勝利することの重要性も訴えた。FcInter1908が伝えた発言は以下の通り。
「我々にとって重要な試合だ。チャンピオンズリーグのどの試合もそうだが、相手に最大限の敬意を払いながら、良い結果を得るという強い意志を持って臨む」
「これまで幸運にも受賞できた賞の中で、間違いなく最も意義深いものの一つです。オッセルヴァトーリオは、社会的な側面やミラノの街の価値を高めることに目を向ける視点を守ろうとしています。ですから、この賞は従来のスポーツ賞の枠を超え、非常に意義深い人間的な側面を持っています」
「昨日の株主総会で私が発表したのは、ACミランとインテルが近いうちに必ず発表するスタジアムは、未来のスタジアムになるということだ」
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