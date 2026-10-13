マロッタ「インテルとミランはできるだけ早くスタジアム計画を発表する」

インテルの会長ベッペ・マロッタが、ミラノ市庁舎のマリーノ宮殿で開かれたイベント「ヴォルティ・デッラ・メトロポリ」の合間に語った。インテルがチャンピオンズリーグでクラブ・ブルッヘをサン・シーロに迎える試合を、数時間後に控えてのことだ。

インテルのトップは、新スタジアム建設に向けた時間的余裕のなさを改めて強調。また、今大会2試合目となるこの一戦で勝利することの重要性も訴えた。FcInter1908が伝えた発言は以下の通り。