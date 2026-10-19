あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

マロッキ：「ルクミはあんなことをしてはいけない。もう話すことはない」

ユヴェントス
ジョン・ルクミ
セリエ A

ユベントスの元MFがラツィオ戦での敗戦後に語る

ジャンカルロ・マロッキは、ユベントスの元MFで、現在は解説者を務める。昨日、ホームでラツィオに0-3で敗れたユベントスについて、Skyのスタジオでこう語った。「選手たちがスパレッティの求めることをしないよう願っている。そうでなければ、機能していないものが完成してしまうからだ。だからスパレッティは、より良いパフォーマンスを引き出すために、自分の考えをもう少しうまく説明する必要がある。最初の20分間、両チームが全力でプレーしたが、そのペースを決めたのはラツィオだった。ビッグクラブであり、レベルの高い選手がいるはずのユベントスが、試合のペースを決めるべきだった。立て直せるか？ こう感じるときはいつも、何かがおかしい。スパレッティはまだ適切な形を見つけられていない。少なくとも中盤から前線にかけてはそうだ。チャンスは生み出しているが、確立されたプレーからではなく、かなり偶発的なものだ


トゥットスポルト』が伝えたところによると、マロッキはさらにこう続けた。「誰もが監督の期待に応えようとしてピッチに入る。だが、どこかで自分自身を出さなければならない。選手たちは、現状がうまくいっていないと理解する必要がある。経験のある選手たちなのだから……。状況を掌握し、チームをまとめ始める選手が誰も見当たらない。イタリア人選手か？ それが第一歩だ……伝統的にも、ずっとそうだった。スパレッティは自分の考えを選手に理解させるしかない。選手たちは、自分たちだけでは立て直せないことを示しているのだから

  • ユベントスの守備について：ルクミがあんなプレーをしてはいけない。セリエAの選手なのに、チェリクを助けるために2人で対応すべきだと分からないなら、もう話にならない。結局、確実に3-0になる」


    最後に、こう語った。「マッケニーは優秀な12番手の選手だ。スパレッティはもっとシンプルにすべきだと思う。サイドには相手を抜ける選手がいる。ボールを奪い返したら、パスは多くても1、2本でサイドの選手につなぐべきだ。そうなれば、FWとペナルティーエリアに飛び込むMFが必要だが、そういう特長を持つ選手はピッチ上に多くない。ユベントスにはリーダーが足りない。ほぼゼロに近いと思う。一方、ミランにはラビオ、モドリッチ、メニャンら複数いるし、インテルにも少なくとも4、5人いる」

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
次の試合
JUV

JUV

UEFAヨーロッパリーグ

2026年10月22日

REN

REN