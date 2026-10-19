ジャンカルロ・マロッキは、ユベントスの元MFで、現在は解説者を務める。昨日、ホームでラツィオに0-3で敗れたユベントスについて、Skyのスタジオでこう語った。「選手たちがスパレッティの求めることをしないよう願っている。そうでなければ、機能していないものが完成してしまうからだ。だからスパレッティは、より良いパフォーマンスを引き出すために、自分の考えをもう少しうまく説明する必要がある。最初の20分間、両チームが全力でプレーしたが、そのペースを決めたのはラツィオだった。ビッグクラブであり、レベルの高い選手がいるはずのユベントスが、試合のペースを決めるべきだった。立て直せるか？ こう感じるときはいつも、何かがおかしい。スパレッティはまだ適切な形を見つけられていない。少なくとも中盤から前線にかけてはそうだ。チャンスは生み出しているが、確立されたプレーからではなく、かなり偶発的なものだ」





『トゥットスポルト』が伝えたところによると、マロッキはさらにこう続けた。「誰もが監督の期待に応えようとしてピッチに入る。だが、どこかで自分自身を出さなければならない。選手たちは、現状がうまくいっていないと理解する必要がある。経験のある選手たちなのだから……。状況を掌握し、チームをまとめ始める選手が誰も見当たらない。イタリア人選手か？ それが第一歩だ……伝統的にも、ずっとそうだった。スパレッティは自分の考えを選手に理解させるしかない。選手たちは、自分たちだけでは立て直せないことを示しているのだから」