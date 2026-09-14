マロッキ「コロ・ムアニはデュエルで負け、ボールコントロールを誤っている」

ルチアーノ・スパレッティ率いるチームの守備については、次のように語った。「ルクミとブレーメルは、1トップか2トップを探すことだけをやればよかった。そんなことはユース年代の選手たちだって分かっている。私は、2人のセンターバックのどちらかが2トップを見つける場面を一度も見なかった。サッスオーロはうまく閉じていて、トルストベットや他のMFも前に出ていた。4人ずつの2ラインに対しては、狙うべきゾーンはそこだというのは明らかだが、一度もなかった」