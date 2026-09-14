ジャンカルロ・マロッキ（元ユヴェントスMFで、現在はSkyのコメンテーター）が、ユヴェントスのサッスオーロ戦敗戦後に自身の見解を語った。「コロ・ムアニが本調子を上げるまで8試合必要だとしよう。だが現時点では、ボールコントロールのミスでデュエルに負けている。そこがユヴェントスにとってまったく希望を持てない部分だ。昨季もすでに、センターフォワード不在のままシーズンを戦わなければならなかったのだから」
Getty Images
翻訳者：
マロッキ「コロ・ムアニはデュエルで負け、ボールコントロールを誤っている」
ルチアーノ・スパレッティ率いるチームの守備については、次のように語った。「ルクミとブレーメルは、1トップか2トップを探すことだけをやればよかった。そんなことはユース年代の選手たちだって分かっている。私は、2人のセンターバックのどちらかが2トップを見つける場面を一度も見なかった。サッスオーロはうまく閉じていて、トルストベットや他のMFも前に出ていた。4人ずつの2ラインに対しては、狙うべきゾーンはそこだというのは明らかだが、一度もなかった」
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