オランダ代表として活動中のローマのFWドニエル・マレンは、ノルウェーとの親善試合を控えた記者会見で、移籍市場の裏話を明かした。「ローマへの移籍について？ クーマン監督と話し合ったところ、幸いなことに彼は承諾してくれた。むしろ、セリエAを勧めてくれたんだ」。その他の発言は以下の通り：
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マレン：「私はクーマンの勧めでローマに来た。イタリアのサッカーは自分に合っている」
イタリアのサッカー
「イタリアに来てまだそれほど経っていませんが、サッカーは自分に合っていると思います。このような移籍があると、ワールドカップのことも考えます。出場するためにはプレーすることが不可欠になります。私は2つの大きな大会に出場しましたが、個人的にはうまくいきました。しかし、チームとしてはもっと良い結果を出せたはずです」
オランダ代表
「本当に特別なことです。私は小さな村出身ですから。オランダ代表のユニフォームは以前から持っていましたけど、これは私にとって唯一無二の機会です。デビュー戦（2019年9月6日、ドイツ対オランダ 2-4、マルテン・デ・ルーンに代わって出場し、すぐにゴールを決めた試合、編注）は一生忘れません。でも、もっと上を目指したい。 先ほどルード・ファン・ニステルローイと、まだ改善すべき点について話しました。私は常にチームに貢献しています。途中出場でも先発でも関係ありません。常に重要な存在でありたいのです。たとえ出場できなくても、それでも全力を尽くすことができます。」
最高のコンディション
「いつも簡単というわけではありません。本当にギアを上げてプレーしなければなりませんが、代表に選ばれることは光栄ですし、たとえ10分間でも試合の流れを変えることはできます。今は自分のコンディションも良く、良いストライカーとしてプレーできていると感じています。これは所属クラブのおかげでもあります。ローマでは攻撃的にプレーし、相手に対して強いプレッシャーをかけています」