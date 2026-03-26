マレン：「私はクーマンの勧めでローマに来た。イタリアのサッカーは自分に合っている」

「本当に特別なことです。私は小さな村出身ですから。オランダ代表のユニフォームは以前から持っていましたけど、これは私にとって唯一無二の機会です。デビュー戦（2019年9月6日、ドイツ対オランダ 2-4、マルテン・デ・ルーンに代わって出場し、すぐにゴールを決めた試合、編注）は一生忘れません。でも、もっと上を目指したい。 先ほどルード・ファン・ニステルローイと、まだ改善すべき点について話しました。私は常にチームに貢献しています。途中出場でも先発でも関係ありません。常に重要な存在でありたいのです。たとえ出場できなくても、それでも全力を尽くすことができます。」