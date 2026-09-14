90分＋3分 - ローマが追加点、ピジッリ！マンチーニがトリノの攻撃を跳ね返すと、ブラガンサのクリアがイタリア人MFの足元へ。右足の強烈な一撃で2-0をネットに突き刺した。





78分 - ゴール前へ抜け出し、スビラと1対1になったブラガンサだったが、最後のところでバレルディに追いつかれた。





70分 - モリーナが再び狙う。デ・ローンが回収したボールを受け、エリア外から右足の強烈なシュート。しかし、ペッリがセーブした。





67分 - ローマが再びピンチを迎える。エリア内でパスを受けたシメオネは、いったんは収めたものの、その後ボールをこぼしてしまった。





58分 - トリノに同点のビッグチャンス！ シメオネがペナルティーエリア中央でブラガンサからボールを受け、トラップからシュート。しかし、スビラがうまくコースを消してゴールを守った。





55分 - モリーナがスーパーゴール級の一撃で追加点に迫る！ モリーナとマレンの空中でのワンツーから、アルゼンチン人のモリーナがエリア内へ入り、オランダ人のリターンをダイレクトで合わせたが、わずかに上へ外れた。





40分 - ローマが均衡を破る、マレンが決める！ ペッリのキックミスからボールはマンチーニへ渡り、そこからディバラへ。オランダ人選手へ見事なスルーパスが通る。素早いシュートははじかれ、コムッツォとトリノのGKとの競り合いにもなったが、元アストン・ビラのマレンが地面に倒れ込みながらもうまく押し込み、1-0とした。今季セリエAで6点目、イタリアで20点目、ローマでは25試合で21点目となった。





35分 - トリノが狙う。マンドラゴラの見事な右足シュートをスビラが防いだ。





21分 - ルッリの圧巻のプレー。右サイドを駆け上がり、ヴラシッチを振り切ってクロスを入れると、ココが土壇場でマレンより先に触れて好守を見せた。





12分 - トリノに再びピンチ。ローマがソウレの角度のない位置からのシュートまで持ち込む。ペッリがCKへ逃れた。





10分 - ローマにチャンス：エルモソの鋭いクロスにマレンがダイビングヘッドで合わせたが、わずかに外れた。