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翻訳者：

マレンとピジッリが決めた。ローマはトリノでも勝利を収め、セリエA首位に浮上した。

トリノ 対 ローマ
トリノ
ローマ
セリエ A

セリエA第4節をLIVEで一緒に振り返ろう。

セリエA第4節

トリノ 0-2 ローマ

得点者：40分 マレン（R）、90＋3分 ピジッリ（R）。


ローマがドニエル・マレンとニッコロ・ピジッリの一撃で首位に立った。ジャン・ピエロ・ガスペリーニ率いるチームは、リーグ戦3試合で3連勝、さらにイスタンブールでのフェネルバフチェ戦を引き分けた後、18時30分キックオフのスタディオ・グランデ・トリノで、イニャツィオ・アバーテ率いるトリノを2-0で下し、セリエA第4節で勝利を収めた。ローマは今大会最多得点かつ最少失点を記録しており、11得点1失点。さらに、6得点で得点ランキング首位に立つ圧巻のマレンは、パウロ・ディバラと再びコンビを組み、セリエAで20、ローマでは25試合で21となった。




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    ゴールとハイライト

    90分＋3分 - ローマが追加点、ピジッリ！マンチーニがトリノの攻撃を跳ね返すと、ブラガンサのクリアがイタリア人MFの足元へ。右足の強烈な一撃で2-0をネットに突き刺した。


    78分 - ゴール前へ抜け出し、スビラと1対1になったブラガンサだったが、最後のところでバレルディに追いつかれた。


    70分 - モリーナが再び狙う。デ・ローンが回収したボールを受け、エリア外から右足の強烈なシュート。しかし、ペッリがセーブした。


    67分 - ローマが再びピンチを迎える。エリア内でパスを受けたシメオネは、いったんは収めたものの、その後ボールをこぼしてしまった。


    58分 - トリノに同点のビッグチャンス！ シメオネがペナルティーエリア中央でブラガンサからボールを受け、トラップからシュート。しかし、スビラがうまくコースを消してゴールを守った。


    55分 - モリーナがスーパーゴール級の一撃で追加点に迫る！ モリーナとマレンの空中でのワンツーから、アルゼンチン人のモリーナがエリア内へ入り、オランダ人のリターンをダイレクトで合わせたが、わずかに上へ外れた。


    40分 - ローマが均衡を破る、マレンが決める！ ペッリのキックミスからボールはマンチーニへ渡り、そこからディバラへ。オランダ人選手へ見事なスルーパスが通る。素早いシュートははじかれ、コムッツォとトリノのGKとの競り合いにもなったが、元アストン・ビラのマレンが地面に倒れ込みながらもうまく押し込み、1-0とした。今季セリエAで6点目、イタリアで20点目、ローマでは25試合で21点目となった。


    35分 - トリノが狙う。マンドラゴラの見事な右足シュートをスビラが防いだ。


    21分 - ルッリの圧巻のプレー。右サイドを駆け上がり、ヴラシッチを振り切ってクロスを入れると、ココが土壇場でマレンより先に触れて好守を見せた。


    12分 - トリノに再びピンチ。ローマがソウレの角度のない位置からのシュートまで持ち込む。ペッリがCKへ逃れた。


    10分 - ローマにチャンス：エルモソの鋭いクロスにマレンがダイビングヘッドで合わせたが、わずかに外れた。

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  • 試合記録

    トリノ 0-2 ローマ

    得点者：40分 マレン（R）、90+3分 ピジッリ（R）。

    トリノ（3-5-1-1）： ペッリ；コムッツォ、ココ、コメルト；ベルガーリ（46分 カッチャマーニ）、ジネイティス（46分 ブラガンサ）、マンドラゴラ（83分 サパタ）、フィッツ＝ヒム（59分 イルハン）、フォルティーニ（73分 ロドリゲス）、ヴラシッチ；シメオネ。監督 アバーテ

    ローマ（3-4-2-1）： スヴィラール；マンチーニ、バレルディ、エルモソ；ルッリ（88分 レンシュ）、クリスタンテ（64分 コネ）、ピジッリ、モリーナ；ディバラ（64分 デ・ローン）、スーレ（57分 モラ）；マレン（57分 カストロ）。監督 ガスペリーニ

    警告：エルモソ（R）、ピジッリ（R）

    退場：-

    アシスト：-

    主審：マレスカ

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