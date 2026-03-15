「最初のイエローカードの場合、ディアオには十分なスペースがあり、SPA（危険なプレー）による警告は必然的だった。ウェスリーとの接触は低い位置でのもので、それほど大きなものではなかったが、これはSPAであり、単なる不注意というわけではない。 2つ目のケース、つまり退場処分となった場面でも、ディアオには走り込むスペースが十分にあり、その結果、ここでも警告は当然の判断だが、問題はファウルそのものにある。映像を見る限り接触はなく、両脚が触れることも一度もない。ディアオは脇腹に手を感じたようだが、それはレンシュの手だ。ここでファウルと認定するのは難しい。 VARは判定の変更が可能であり、OFRを通じてオーバーライドが行われる。ウェズリーの腕がおそらくディアオの背中に触れており、VARはそれがマッサが認めた接触であると考えたのだろう。もちろんこれは解釈の問題であり、極めて鮮明な映像があるわけではない」。