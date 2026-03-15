「最初のイエローカードの場合、ディアオには十分なスペースがあり、SPF（スポーツマンシップ違反）による警告は必然的だった。ウェスリーとの接触は軽微なものだったが、これはSPFであり、不注意というよりはスポーツマンシップ違反にあたる。 2つ目の退場シーンでも、ディアオには走るスペースが十分にあり、したがってここでも警告は当然だが、問題はファウルそのものにある。映像を見る限り接触はなく、脚が触れることも一度もない。ディアオは脇腹に手を感じたようだが、それはレンシュの手だ。ここでファウルと認定するのは難しい。 VARは判定の変更が可能であり、OFRを通じてオーバーライドが行われる。ウェズリーの腕がおそらくディアオの背中に触れており、VARはそれがマッサが認めた接触であると考えたのだろう。もちろんこれは解釈の問題であり、極めて鮮明な映像があるわけではない」。