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「マルティン・スビメンディにはそれはできない」 ミカエル・シルヴェストル氏、アーセナルにブルーノ・ギマランイスの獲得を促す
シルベストル、ギマランイスのアーセナル移籍を支持
マンチェスター・ユナイテッドとアーセナルでプレーした元DFシルベストルは、ギマランイスがノースロンドンへの移籍を選ぶと支持した。ブラジル代表の同選手は今夏、ニューカッスルからの注目度の高い移籍が引き続き取り沙汰されている。アーセナルはすでに最初のオファーをニューカッスルに拒否されているが、両クラブ間の交渉は継続する見通しだ。
アルテタ監督は移籍期限前に中盤の選択肢を強化することを依然として望んでいる。シルベストルは、アーセナルの方がユナイテッドよりもギマランイスにとってはるかに適したクラブだと考えている。さらに、このMFがブラジル代表で重要な立場を維持するには、定期的に先発出場する必要があると強調した。
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ギマランイスはスビメンディ以上のものをもたらす
『Grosvenor Sport』の取材に対し、シルベストルは、ギマランイスがズビメンディのような既存の選択肢を上回る形で、アルテタ率いるアーセナルをさらに引き上げ得る存在だと指摘した。スペイン人MFは、ポジション争いの激化により、昨季はベンチに座る時期もあった。
「昨季にマルティン・ズビメンディがベンチに置かれていたのは、不思議だった」とシルベストルは語った。「いいパフォーマンスを見せた試合もあったと思うが、いくつか波もあった。そしてマイルズ・ルイス＝スケリーは、自分のプレーにもう一段階上の要素があることを示した。ランニングでライン間を打開できるんだ。ズビメンディにはそれができない。彼はタイプの違う選手だ。
「ブルーノ・ギマランイスはその両方ができる。彼はもう少しアグレッシブだ。少なくともズビメンディよりはアグレッシブで、タイトルを守るには彼のようなキャラクターが必要になる。再びチャンピオンズリーグ決勝に進み、タイトルを守りたいなら、戦力の厚みが必要だ。だからアーセナルがブルーノ・ギマランイスを獲得するのは、非常に理にかなっている」
ユナイテッドの中盤はすでに充実している
シルベストルはまた、ユナイテッドがニューカッスルのスター獲得に本腰を入れるという見方も否定した。ここ最近の移籍市場で、マンチェスター・ユナイテッドは中盤の陣容をすでに十分強化していると指摘している。
「コビー・メイヌーと一緒にプレーするためにユーリ・ティーレマンスとアンドレイ・サントスを獲得した後では、マンチェスター・ユナイテッドにブルーノ・ギマランイスのようなトップクラスの中盤選手がもう1人必要だったとは思わない」と、同氏は付け加えた。
「ブルーノ・ギマランイスは常に先発を望むはずだ。ブラジル代表で先発しているなら、クラブでも先発でなければならない。だから、彼にはアーセナルの方がより適していると思う」
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拒否されたオファーを受け、交渉は継続中
移籍市場が最終局面に入る中、アーセナルとニューカッスルは引き続き交渉を続けている。アーセナルは現在、この重要な司令塔に対して条件を改善した2度目のオファーを提示するかどうかを検討している。再オファーの可能性は、28歳の同選手に対するニューカッスルの最終的な評価額に大きく左右される見通しだ。アルテタ監督は現在の陣容に全面的な信頼を寄せているものの、市場閉幕前にギマランイスを加えることは依然として明確な優先事項となっている。
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