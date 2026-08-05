『Grosvenor Sport』の取材に対し、シルベストルは、ギマランイスがズビメンディのような既存の選択肢を上回る形で、アルテタ率いるアーセナルをさらに引き上げ得る存在だと指摘した。スペイン人MFは、ポジション争いの激化により、昨季はベンチに座る時期もあった。

「昨季にマルティン・ズビメンディがベンチに置かれていたのは、不思議だった」とシルベストルは語った。「いいパフォーマンスを見せた試合もあったと思うが、いくつか波もあった。そしてマイルズ・ルイス＝スケリーは、自分のプレーにもう一段階上の要素があることを示した。ランニングでライン間を打開できるんだ。ズビメンディにはそれができない。彼はタイプの違う選手だ。

「ブルーノ・ギマランイスはその両方ができる。彼はもう少しアグレッシブだ。少なくともズビメンディよりはアグレッシブで、タイトルを守るには彼のようなキャラクターが必要になる。再びチャンピオンズリーグ決勝に進み、タイトルを守りたいなら、戦力の厚みが必要だ。だからアーセナルがブルーノ・ギマランイスを獲得するのは、非常に理にかなっている」