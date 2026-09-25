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マルティン・ウーデゴール、デンマーク撃破後にノルウェーのネーションズリーグ白星発進とセットプレーの妙を称賛
ウーデゴール、ネーションズリーグ開幕戦勝利の極めて重要な意味を強調
ノルウェー代表主将のマルティン・ウーデゴールは、ウレヴォール・スタディオンで行われたUEFAネーションズリーグA組初戦でデンマークを相手に劇的な3-2の勝利へチームを導いた後、大きな満足感を示した。試合を振り返ったアーセナルMFは、夏の代表戦を終えた後も高い基準を維持し、勝ち点3を確保することがいかに重要だったかを強調した。
ノルウェーはオスカル・ボブとアーリング・ハーランドのゴールで2点を先行したが、その後デンマークが追いついた。
ウーデゴールは、スカンディナビアのライバルを公式戦の舞台で破ったことには個人的にも特別な意味があったと強調した。
- Richard Wareham
主将、練習してきた決勝点を生んだセットプレーの分析担当を称賛
試合が2-2の同点となる中、ウーデゴールはハーランド、アントニオ・ヌサと連係した巧みなショートコーナーのバリエーションから決勝点を導くアシストを記録した。ノルウェー代表の主将は、試合前の準備でこの正確なプレーを設計したセットプレーコーチ、ポール・フィエルデを公に称賛した。
フィエルデはこのリスタートのプレーをウーデゴールとハーランドに直接提案し、2人はすぐにそのアイデアを受け入れた。
「今日はポール・フィエルデを称えるしかない。いい仕事だったし、しっかり準備していた」とウーデゴールは語った。「何よりもまず、あのレベルで勝利スタートを切ることが重要だ。自分たちが過ごした夏の後では、少し落ちてしまうのは簡単なことでもある。歴史を考えれば、それがデンマーク戦だったのはなおさらうれしい」
歴史的勝利は、ハーランドの記録破りの一夜の上に築かれた
ウーデゴールの決定的なCKからハーランドが代表56試合で64点目となるゴールを決め、北欧地域の各国代表における歴代最多得点記録を樹立した。この勝利は、ノルウェーにとってデンマーク戦12試合ぶりの公式戦勝利となり、後半に一時ひやりとさせられながらも、ホームのサポーターを満足させる結果となった。
デンマークはミケル・ダムスゴーアとラスムス・ホイルンドのゴールで一時盛り返したが、ノルウェーの攻撃力が決定打となった。
この勝利で、ノルウェーはポルトガルと並んでグループAの首位を維持している。
- NTB
ソルバッケン、ポルトガル戦を前により高い基準を要求
ウーデゴールが歴史的勝利を喜ぶ一方で、ステーレ・ソルバッケン監督は、ポルトガルをホームに迎える前にチームがパフォーマンスレベルを引き上げなければならないと警告した。指揮官は左サイドバックの人選で難題に直面している。途中出場のダビド・モラー・ウォルフェがアディショナルタイムにレッドカードを受けたためだ。
ノルウェーは試合後の回復を終え、オスロでポルトガルを迎える。
ウーデゴールはチームをグループ連勝へ導くことを目指す。
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