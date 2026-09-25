マルティン・ウーデゴール、デンマーク撃破後にノルウェーのネーションズリーグ白星発進とセットプレーの妙を称賛

ノルウェー代表主将のマルティン・ウーデゴールは、ウレヴォール・スタディオンで行われたUEFAネーションズリーグA組初戦でデンマークを相手に劇的な3-2の勝利へチームを導いた後、大きな満足感を示した。試合を振り返ったアーセナルMFは、夏の代表戦を終えた後も高い基準を維持し、勝ち点3を確保することがいかに重要だったかを強調した。

ノルウェーはオスカル・ボブとアーリング・ハーランドのゴールで2点を先行したが、その後デンマークが追いついた。

ウーデゴールは、スカンディナビアのライバルを公式戦の舞台で破ったことには個人的にも特別な意味があったと強調した。