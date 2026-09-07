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マルティン・ウーデゴール、アーセナルの劇的なロンドン・ダービー逆転劇を受けてチームのエリートなメンタリティーを称賛
アーセナル、エミレーツで優勝への覚悟を示す
アーセナルは、王者らしい強靭な勝負強さを示し、1点ビハインドから巻き返してロンドンのライバルであるチェルシーを下した。試合はホームのサポーターにとって衝撃的な立ち上がりとなり、今夏1億1700万ポンドで加入したモーガン・ロジャーズが、開始わずか77秒でネットを揺らした。今季アーセナルにとって初の失点だったが、これがむしろアルテタ監督のチームに激しい反撃を促し、序盤のつまずきで勢いを失うことはなかった。
主役となったのはウーデゴールで、前半終了前に古巣相手のカイ・ハヴァーツが同点弾を決めた後、50分に決勝点を突き刺した。
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ウーデゴール、チームの反応を称賛
ウーデゴールにとって、この結果は決勝点となった自身の一撃以上の意味を持っていた。プレッシャーの下でも決して折れないチームの証明だった。 Sky Sportsに対し、このノルウェー人プレーメーカーは、チーム全体の結束力と逆境への対応力の重要性を強調した。
「大きな試合だった。非常に重要な試合で、相手も手強かったが、最後にはやり切った。本当に素晴らしい。僕たちのメンタリティーは戦い続けることにある。それは何度も示してきた。もちろん早い時間に失点したくはないが、その後の反応は最高だった。最後に報われたし、あのリアクションは素晴らしかった。ボールを持っている時も持っていない時も、僕たちはクオリティーを示したし、この結果はそれを反映している」とウーデゴールは語った。
ハフェルツ、アーセナルが強豪化する中で主将を称賛
スタンフォード・ブリッジからの移籍後も批判を黙らせ続けているハフェルツは以前、主将の復調をすぐさま称賛していた。このドイツ人FWは、現在のアーセナルの陣容にはあらゆる戦線で戦える層の厚さがあると考えている。ハフェルツは、チェルシーの巨額投資によって信じられないほど多くの才能が集まっている一方で、ダービーではアーセナルの連係面での成熟と戦術的規律が優位性をもたらしたと指摘した。
「彼は信じられない選手だ。それはここ数年で分かっている」と、ハフェルツはウーデゴールについて語った。「彼は今季、僕たちを大いに助けてくれるはずだ。チェルシーは素晴らしい陣容を持っているが、僕たちも同じだ。この試合が厳しいものになるのは分かっていた。相手に早い時間帯に点を取られたから、僕たちにとって簡単ではなかったけど、自分たちを信じて試合の流れを変えた」
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王者の完璧なスタートは続く
開幕から3試合で3連勝を飾ったアーセナルは、マンチェスター・シティと並び、リーグで唯一の100％の成績を維持しているチームとなっている。焦点はここから欧州の舞台へ移り、アーセナルは今週水曜日、イタリアでナポリとのチャンピオンズリーグ初戦に臨む準備を進めている。自信が高まり、「エリートメンタリティー」がしっかりと根付く中、アルテタ監督のチームは今季も再びあらゆるタイトル争いに挑む準備が整っているように見える。
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