スタンフォード・ブリッジからの移籍後も批判を黙らせ続けているハフェルツは以前、主将の復調をすぐさま称賛していた。このドイツ人FWは、現在のアーセナルの陣容にはあらゆる戦線で戦える層の厚さがあると考えている。ハフェルツは、チェルシーの巨額投資によって信じられないほど多くの才能が集まっている一方で、ダービーではアーセナルの連係面での成熟と戦術的規律が優位性をもたらしたと指摘した。

「彼は信じられない選手だ。それはここ数年で分かっている」と、ハフェルツはウーデゴールについて語った。「彼は今季、僕たちを大いに助けてくれるはずだ。チェルシーは素晴らしい陣容を持っているが、僕たちも同じだ。この試合が厳しいものになるのは分かっていた。相手に早い時間帯に点を取られたから、僕たちにとって簡単ではなかったけど、自分たちを信じて試合の流れを変えた」