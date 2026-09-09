アーセナルはチャンピオンズリーグ初戦でナポリとの激闘を制し、マルティン・ウーデゴールがチームを救った。アーセナルの主将はナポリで魔法のような一瞬を生み出し、ゴール前で序盤の決定機を生かせなかったミケル・アルテタ監督のチームを高い代償から救ってみせた。

ノルウェー代表MFはボックス外から見事なシュートを突き刺し、イタリアに駆けつけた1500人のアウェーサポーターを熱狂させた。これは、昨季の決勝で悲劇を味わって以来となる欧州最高峰のクラブ大会でのアーセナルの初戦において、極めて重要な一撃だった。ウーデゴールの決勝弾は、個人としての圧巻の好調ぶりもあらためて印象づけた。この司令塔は今季ここまで全公式戦5試合で4ゴールを記録しており、その中にはコミュニティ・シールドでの得点も含まれている。