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マルティン・ウーデゴールが終盤の圧巻弾 決定力を欠いたアーセナルをナポリ戦で救う
ウーデゴールが決定力を欠いたアーセナルを救う
アーセナルはチャンピオンズリーグ初戦でナポリとの激闘を制し、マルティン・ウーデゴールがチームを救った。アーセナルの主将はナポリで魔法のような一瞬を生み出し、ゴール前で序盤の決定機を生かせなかったミケル・アルテタ監督のチームを高い代償から救ってみせた。
ノルウェー代表MFはボックス外から見事なシュートを突き刺し、イタリアに駆けつけた1500人のアウェーサポーターを熱狂させた。これは、昨季の決勝で悲劇を味わって以来となる欧州最高峰のクラブ大会でのアーセナルの初戦において、極めて重要な一撃だった。ウーデゴールの決勝弾は、個人としての圧巻の好調ぶりもあらためて印象づけた。この司令塔は今季ここまで全公式戦5試合で4ゴールを記録しており、その中にはコミュニティ・シールドでの得点も含まれている。
- AFP
アーセナル、決定機逸を悔やむ
主将の土壇場の一撃が生まれるまで、アーセナルはナポリ相手に非常にフラストレーションの溜まるスコアレスドローに終わるかに見えた。プレミアリーグの強豪は試合を支配していたが、均衡を破る絶好機を試合序盤に3度も逃していた。
前半半ばには、ミケル・メリーノにこの上ない決定機が訪れた。1月以来初のクラブ先発となったスペイン代表だったが、ヘディングシュートはナポリGKアレックス・メレトの正面を突くのが精いっぱいだった。
決定力不足はその後も続いた。普段はアタッキングサードで高い信頼を誇るブカヨ・サカも、有望なシュートをクロスバーの上へ外した。さらにDFピエロ・インカピエもミスを犯し、ゴールエリア内からの至近距離のシュートを大きく上へ吹かした。
堅守が結果を手繰り寄せる
攻撃面で優位に立っていたとはいえ、アウェーのチームにとって決して楽な夜ではなかった。アーセナルの守備陣は、危険なナポリが何度か見せた決定的な脅威をしのぐため、最後まで警戒を怠れなかった。
最も肝を冷やす場面は、ダビド・ラヤがミドルシュートをこぼした時に訪れた。そのシュートを放ったのはケビン・デ・ブライネだったが、アーセナルのGKは長く残るような失態をさらさずに済んだ。
ベン・ホワイトは卓越した守備の感覚を見せつけ、危険を未然に防いだ。SBはホーム側の攻撃陣よりも素早く反応し、ナポリが詰める前にこぼれ球を安全圏へクリアした。
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欧州制覇を目指して
難しい試合になり得たアウェーゲームをうまく乗り切ったアーセナルは、欧州での戦いの初戦を貴重な勝ち点3でスタートできたことに安堵しているはずだ。この粘り強い勝利は、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ残り試合を戦っていく上で、理想的な土台となる。
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