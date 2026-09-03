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マルティネッリ、アーセナルでの追放後に6000万ポンドでアル・ヒラル移籍完了
ブラジル人スターの時代が終わる
アーセナルは、マルティネッリのアル・ヒラル移籍を承認した。移籍金は保証額で6000万ポンドとなる。2019年にイトゥアーノから10代で北ロンドンに加わった25歳は、リヤドを本拠とするクラブと長期契約を結んだ。この合意にはセルオン条項も含まれており、同ウインガーが将来的に移籍した場合、アーセナルが利益を得られる内容となっている。
この移籍は選手にとって金銭面で大きな変化を意味するもので、新天地での給与は、報道によれば、プレミアリーグ時代に受け取っていた週給18万ポンドを大幅に上回るという。マルティネッリは早くも新たな環境を受け入れており、クラブのソーシャルメディアで公開されたお披露目動画に登場し、「青を誇りに思う。アル・ヒラルであることを誇りに思う」と語った。
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アルテタ、優勝経験者を構想外に
マルティネッリは昨季、全公式戦で53試合に出場して11得点を挙げ、アーセナルの2004年以来となるリーグ優勝に貢献したが、この夏の間にその立場は急速に変化した。現行契約の残りが12カ月となる中、アルテタ監督は今季の戦術プランにブラジル人選手が含まれていないことを本人に伝えたと報じられている。
これほど存在感の大きい人物を構想外とする決定は、特にマルティネッリの在籍期間の長さとチームの発展への歴史的な貢献を踏まえ、アーセナルサポーターの間で議論を呼んでいる。このブラジル人ウインガーはプレミアリーグでアーセナルの一員として191試合に出場したが、昨季の優勝シーズンには先発がわずか11試合にとどまり、その影響力は低下していた。アルテタ監督は、もしこのウインガーがロンドンで契約満了まで残ることを選んだとしても、十分な出場時間を得るのは難しいという立場を崩さなかった。
ライト、マルティネッリの扱いに疑問呈す
マルティネッリの退団の経緯は、クラブにゆかりのあるレジェンドたちから批判を招いており、とりわけ元FWイアン・ライトの声が目立っている。『Sky Sports』の取材に応じたライトは、ブラジル人選手がトップチームの環境から外されていくやり方に不快感を示した。「現在のマルティネッリの扱われ方には、本当に居心地の悪さを感じる」と、ライトは最近の放送内で認めた。
マルティネッリがサウジアラビア移籍を決断したのは、この夏の早い時期にガラタサライ加入の機会を断っていた後のことだ。トルコの強豪はブラジル人選手に対して3890万ポンド前後のオファーを出していたが、このウインガーはキャリアのこの段階でスュペル・リグへの移籍に前向きではなかった。
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リヤドに集うスター軍団
マルティネッリが加わるアル・ヒラルは現在、クリスティアーノ・ロナウド擁するアル・ナスルと並び、サウジ・プロリーグ首位争いの激しい戦いを繰り広げている。シモーネ・インザーギ監督の下で、同クラブは移籍市場で最も積極的に資金を投じるクラブの一つとなっており、国内外の大会を支配できる戦力を整えてきた。
この夏、インザーギ監督率いる攻撃陣に加わった大物はブラジル人アタッカーだけではない。イングランド代表FWオリー・ワトキンスが5100万ポンドの移籍でアストン・ヴィラを離れたことで、マルティネッリはリヤドでワトキンスとチームメートになる。さらにアル・ヒラルは、ウェストハムからオランダ人ウインガーのクライセンシオ・サマーヴィルも獲得。ハマーズがイングランド1部から降格した後、攻撃の選択肢をさらに強化した。
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