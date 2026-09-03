アーセナルは、マルティネッリのアル・ヒラル移籍を承認した。移籍金は保証額で6000万ポンドとなる。2019年にイトゥアーノから10代で北ロンドンに加わった25歳は、リヤドを本拠とするクラブと長期契約を結んだ。この合意にはセルオン条項も含まれており、同ウインガーが将来的に移籍した場合、アーセナルが利益を得られる内容となっている。

この移籍は選手にとって金銭面で大きな変化を意味するもので、新天地での給与は、報道によれば、プレミアリーグ時代に受け取っていた週給18万ポンドを大幅に上回るという。マルティネッリは早くも新たな環境を受け入れており、クラブのソーシャルメディアで公開されたお披露目動画に登場し、「青を誇りに思う。アル・ヒラルであることを誇りに思う」と語った。