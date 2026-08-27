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マルティネスがチェルシーへ！ チェルシーがアストン・ビラとアルゼンチン代表のGK獲得で750万ポンドの契約に合意
チェルシー、マルティネス獲得へ迅速に動く
『The Athletic』によると、チェルシーは移籍市場最終盤で迅速に動き、マルティネスの移籍金としてアストン・ヴィラと750万ポンドで合意した。33歳のアルゼンチン代表はスタンフォード・ブリッジで2年契約にサインする見込みで、ロンドン西部の同クラブはさらに12カ月の延長オプションも保持するという。
この移籍は、8月上旬にユヴェントスへの移籍案が破談となって以降、ヴィラ・パークでのマルティネスの将来をめぐる大きな不透明感が続いていた中で実現することになった。その移籍失敗を受け、経験豊富なGKは次のキャリアのステップを確保する解決策を探る中で、代理人によってチェルシーに売り込まれた。
- AFP
開幕節のミスを受け、サンチェスに高まるプレッシャー
マルティネス獲得に動く決断は、クラブのプレミアリーグ開幕戦で見せた現チェルシーの正GKロベルト・サンチェスの不安定なパフォーマンスによって加速した。チェルシーはクレイブン・コテージでフラムに勝利したものの、サンチェスは勝ち点を取りこぼしかねない大きなミスを2度犯した。こうしたミスを受け、アロンソ監督は移籍市場閉幕前にGKの変更を検討するかどうかについて質問を受けることになった。
サンチェスは2023年にブライトン＆ホーヴ・アルビオンから加入して以降、クラブでの在籍期間の大半で確固たる先発GKを務めてきた。スタンフォード・ブリッジでの期間を通じて、このスペイン人GKは全公式戦通算112試合に出場している。
アストン・ヴィラ、アルゼンチン代表スター不在のチーム構想へ
アストン・ヴィラは、チェルシーとの契約が成立するはるか前から、長年チームを支えてきたGKの退団に備え始めていた。マルティネスが退団する可能性が高いと明らかになると、ミッドランズのクラブは素早く動き、後任の正守護神としてパルマから鈴木彩艶を獲得した。この移行により、マルティネスは将来が水面下で整理される間、ボディムーア・ヒースで1人でトレーニングを続けていた。
フルアム戦では、チェルシーのベンチに21歳のベルギー人GKマイク・ペンダースが入り、サンチェスの第1控えを務めていた。ペンダースは昨季のストラスブールへのローン移籍で印象的な活躍を見せたことでチェルシー首脳陣から高く評価されているが、首脳陣は、この若手がプロとして成長を続ける間、チームが最高レベルで戦うにはマルティネスのようなより経験豊富な存在が必要だと考えている。
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ビラ・パークで一つの時代が終わる
マルティネスの退団は、同選手にとってヴィラ・パークでの極めて成功した章の終わりを意味する。2020年9月にアーセナルからクラブへ加入して以降、256試合に出場し、プレミアリーグ屈指のパフォーマーの一人としての地位を確立した。前シーズンにはウナイ・エメリ監督のチームで重要な存在を務め、4位でフィニッシュしてチャンピオンズリーグ出場権を確保し、ヨーロッパリーグ制覇にも貢献した。
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