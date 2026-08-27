マルティネスがチェルシーへ！ チェルシーがアストン・ビラとアルゼンチン代表のGK獲得で750万ポンドの契約に合意

アストン・ヴィラは、チェルシーとの契約が成立するはるか前から、長年チームを支えてきたGKの退団に備え始めていた。マルティネスが退団する可能性が高いと明らかになると、ミッドランズのクラブは素早く動き、後任の正守護神としてパルマから鈴木彩艶を獲得した。この移行により、マルティネスは将来が水面下で整理される間、ボディムーア・ヒースで1人でトレーニングを続けていた。

フルアム戦では、チェルシーのベンチに21歳のベルギー人GKマイク・ペンダースが入り、サンチェスの第1控えを務めていた。ペンダースは昨季のストラスブールへのローン移籍で印象的な活躍を見せたことでチェルシー首脳陣から高く評価されているが、首脳陣は、この若手がプロとして成長を続ける間、チームが最高レベルで戦うにはマルティネスのようなより経験豊富な存在が必要だと考えている。