イタリアサッカー連盟会長ジョバンニ・マラゴにとって、今日は極めて重要な一日となる。明白な困惑を生んでいるアンドレア・ピルロ問題に対処し、イタリア代表のテクニカルディレクターでありクラブ・イタリア責任者でもあるパオロ・マルディーニ、そしてその協力者レオナルドが辞任するリスクを食い止める必要があるためだ。FIGCトップは、イタリアサッカー再生プロジェクトを託したこの2人と会談し、今なお継続の前提条件が残されているかを見極める。また18時からは、明日の連邦評議会を前に各構成団体の代表者たちとも会う予定だ。
翻訳者：
マルディーニ、レオナルドとの会談を前に、マラゴーがアンドレア・ピルロの件について言及。「新監督？ 本当にたくさんのメッセージを受け取った。近く全員と話すつもりだ」
マラゴーが『イル・ソーレ24オーレ』に語る
イタリア代表の次期監督をめぐる決定は最優先事項となっており、ジョヴァンニ・マラゴーは『Il Sole 24Ore』のイベントに出席した場で、最新の動向について次のようにコメントした。「代表監督の件ですか？ 今朝から本当にたくさんのメッセージを受け取っています。できるだけ早く、当然そうあるべきように、皆さんと話をします。何も当然ではないトップレベルで、競技面での信頼を取り戻すためには、今13歳から16歳の少年たちに取り組まなければなりません。 そのためには、育成や文化という観点から下部組織の流れ全体を変える必要があり、それには監督も含まれます。これは種まきの問題であり、考えは非常に明確です。多くの複雑さがある中でも、私たちはそれを進めています。なぜなら変革が必要だからです。かつてはサッカー中心の国でしたが、今はもはやそうではありません。ほかにも多くのスポーツがあるからです」
「監督は明日までに」
その後、ローマのアレグリ通りにあるイタリアサッカー連盟本部前で取材に応じたマラゴーは、集まった記者団にこう語った。「新しいイタリア代表監督？ まもなく決まる。遅くとも明日までには。私は動いている。アボディは『ひどい失態だった』と言っていたが、それをやったのが誰なのか見極める必要がある」。
緊迫の数時間
マラゴーは、カルロ・アンチェロッティとペップ・グアルディオラという大物からの「ノー」、そしてマルディーニとレオナルドが推し進めたアンドレア・ピルロ招へい案にまつわるごく短い動きを受けて残された大きな混乱を乗り越えようとしている。新たな連盟会長が主導した人事によって、3週間足らず前に始まったテクニカルプロジェクトに継続性を与えられる解決策を模索しているのだ。もちろん、マルディーニとレオナルドとの決別に備えた撤退プランも準備しており、代替のテクニカルディレクターとしてジョルジョ・キエッリーニを考慮。さらにイタリア代表のベンチには、アントニオ・コンテかロベルト・マンチーニのいずれかを据えることを考えている。
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