マルディーニ、レオナルドとの会談を前に、マラゴーがアンドレア・ピルロの件について言及。「新監督？ 本当にたくさんのメッセージを受け取った。近く全員と話すつもりだ」

イタリア代表の次期監督をめぐる決定は最優先事項となっており、ジョヴァンニ・マラゴーは『Il Sole 24Ore』のイベントに出席した場で、最新の動向について次のようにコメントした。「代表監督の件ですか？ 今朝から本当にたくさんのメッセージを受け取っています。できるだけ早く、当然そうあるべきように、皆さんと話をします。何も当然ではないトップレベルで、競技面での信頼を取り戻すためには、今13歳から16歳の少年たちに取り組まなければなりません。 そのためには、育成や文化という観点から下部組織の流れ全体を変える必要があり、それには監督も含まれます。これは種まきの問題であり、考えは非常に明確です。多くの複雑さがある中でも、私たちはそれを進めています。なぜなら変革が必要だからです。かつてはサッカー中心の国でしたが、今はもはやそうではありません。ほかにも多くのスポーツがあるからです」