マルディーニ、レオナルドとの会談を前に、マラゴーがアンドレア・ピルロの件について言及。「新監督？ 本当にたくさんのメッセージを受け取った。近いうちにみんなと話すつもりだ」

イタリア代表の次期監督をめぐる決定は最優先事項となっており、ジョヴァンニ・マラゴは『Il Sole 24Ore』のイベントに出席した際、最新の動向について次のようにコメントした。「代表監督について？ 今朝から本当にたくさんのメッセージを受け取っている。できるだけ早く、当然そうあるべきように、全員と話をするつもりだ。最高レベルの競争の場で、何ひとつ当然ではない中、競技面での信頼を取り戻すためには、今13歳から16歳の若者たちに取り組まなければならない。 そのためには、育成や文化という観点から下部組織の流れ全体を変えなければならず、それは監督も含む話だ。これは種まきの問題であり、考えは非常に明確だ。多くの複雑さがある中でも、私たちはそれを進めている。なぜなら変革が必要だからだ。かつてはサッカー中心の国だったが、今はもはやそうではない。他にも多くのスポーツがあるからだ」