イタリアサッカー連盟会長ジョヴァンニ・マラゴが、この日重大な局面を迎える。明白な困惑を招いているアンドレア・ピルロ問題に対応し、イタリア代表のテクニカルディレクターでありクラブ・イタリア責任者でもあるパオロ・マルディーニ、そしてその協力者レオナルドの辞任リスクを食い止めるためだ。 FIGCのトップは、イタリアサッカー再生プロジェクトを託していたこの2人と会談し、今後も継続していく前提条件がなお存在するかを見極める予定となっている。また18時からは、明日の連邦評議会を前に、各構成組織の代表者たちとも会談する。
翻訳者：
マルディーニ、レオナルドとの会談を前に、マラゴーがアンドレア・ピルロの件について言及。「新監督？ 本当にたくさんのメッセージを受け取った。近いうちにみんなと話すつもりだ」
マラゴーが『イル・ソーレ24オーレ』で語る
イタリア代表の次期監督をめぐる決定は最優先事項となっており、ジョヴァンニ・マラゴは『Il Sole 24Ore』のイベントに出席した際、最新の動向について次のようにコメントした。「代表監督について？ 今朝から本当にたくさんのメッセージを受け取っている。できるだけ早く、当然そうあるべきように、全員と話をするつもりだ。最高レベルの競争の場で、何ひとつ当然ではない中、競技面での信頼を取り戻すためには、今13歳から16歳の若者たちに取り組まなければならない。 そのためには、育成や文化という観点から下部組織の流れ全体を変えなければならず、それは監督も含む話だ。これは種まきの問題であり、考えは非常に明確だ。多くの複雑さがある中でも、私たちはそれを進めている。なぜなら変革が必要だからだ。かつてはサッカー中心の国だったが、今はもはやそうではない。他にも多くのスポーツがあるからだ」
「監督は明日までに」
その後、ローマのアッレグリ通りにあるイタリアサッカー連盟本部の前で取材に応じたマラゴは、集まった記者団にこう語った。「新しい監督？ まもなく決まる。遅くとも明日までには。私は動いている」 アボーディは『ひどく面目を失った』と述べたが、「誰がそうしたのか見極める必要がある」。
熱い時間帯
マラゴは、カルロ・アンチェロッティとペップ・グアルディオラという大物からの「ノー」、そしてマルディーニとレオナルドが推したアンドレア・ピルロの候補がごく短期間で終わったことで残された大きな騒動を乗り越えようとしている。新たな連盟会長が主導した人事によって3週間足らず前に始まった技術プロジェクトに継続性を与えられる解決策を模索しているのだ。もちろん、マルディーニとレオナルドとの決別に至った場合の撤退プランも準備しており、代替のテクニカルディレクターとしてジョルジョ・キエッリーニを考え、イタリア代表のベンチにはアントニオ・コンテかロベルト・マンチーニのいずれかを据えることを想定している。
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