マルディーニは、イタリア代表を再建しW杯に復帰させる挑戦を刺激的だと語る。若手選手の成長を間近で見られることも理由だ。ただし『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』が伝えるように、連盟のオファー前に約束した案件が未解決で、詳細を整理中だ。 組織面、責任分担、経済条件が固まれば、残るは過去の約束を誠実に対応することだけだ。





マラゴ会長は「非常に落ち着いている」と語り、この待機期間は躊躇ではなく真剣さの表れだと説明。金曜日までに回答を得たいが、週末にずれ込む可能性もある。テクニカルディレクターの決定は新監督選定の前提であり、アントニオ・コンテがロベルト・マンチーニに対し依然として優位だ。