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Gianluca Minchiotti

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マルディーニの代表復帰が近づき、期待が高まる。合意は目前だが、最後の難題が残る。

イタリア
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パオロ マルディニ

マラゴ氏は金曜日までに、ミランの元主将からの最終回答を待っている。

パオロ・マルディーニの沈黙が期待を高めている。イタリアサッカー連盟（FIGC）内では楽観的な見方が強いジョヴァンニ・マラゴ会長との初接触後、元ミランキャプテン兼幹部のマルディーニは「クラブ・イタリア」会長兼代表テクニカルディレクターとして代表チームと技術部門を統括する構想に賛同し始めた


  • マルディーニはイタリア代表を再建しW杯に復帰させる挑戦を刺激的だと語る。若手選手の成長を間近で見られることも理由だ。ただし『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』が伝えるように、連盟のオファー前に約束した案件が未解決で詳細を整理中だ。 組織面、責任分担、経済条件が固まれば、残るは過去の約束を誠実に対応することだけだ


    マラゴ会長は「非常に落ち着いている」と語り、この待機期間は躊躇ではなく真剣さの表れだと説明金曜日までに回答を得たいが、週末にずれ込む可能性もある。テクニカルディレクターの決定は新監督選定の前提であり、アントニオ・コンテがロベルト・マンチーニに対し依然として優位だ。

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