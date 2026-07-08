パオロ・マルディーニの沈黙が期待を高めている。イタリアサッカー連盟（FIGC）内では楽観的な見方が強い。ジョヴァンニ・マラゴ会長との初接触後、元ミランキャプテン兼幹部のマルディーニは、「クラブ・イタリア」会長兼代表テクニカルディレクターとして代表チームと技術部門を統括する構想に賛同し始めた。
Calciomercato/Getty Images
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マルディーニの代表復帰が近づき、期待が高まる。合意は目前だが、最後の難題が残る。
マルディーニは、イタリア代表を再建しW杯に復帰させる挑戦を刺激的だと語る。若手選手の成長を間近で見られることも理由だ。ただし『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』が伝えるように、連盟のオファー前に約束した案件が未解決で、詳細を整理中だ。 組織面、責任分担、経済条件が固まれば、残るは過去の約束を誠実に対応することだけだ。
マラゴ会長は「非常に落ち着いている」と語り、この待機期間は躊躇ではなく真剣さの表れだと説明。金曜日までに回答を得たいが、週末にずれ込む可能性もある。テクニカルディレクターの決定は新監督選定の前提であり、アントニオ・コンテがロベルト・マンチーニに対し依然として優位だ。
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