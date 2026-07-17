一方で、パオロ・マルディーニとレオナルドがここ数日検討しているのは、大物ではなく、従来の枠組みや慣例から外れた人物だ。その候補としてアンドレア・ピルロの名前が浮上している。彼は現在、アラブ首長国連邦リーグのユナイテッドFCを率いており、2027年6月まで契約がある。 ピルロは現在、リーグ再開に向けた準備のため選手とともにラトビアに滞在しており、現時点ではマルディーニやレオナルドと面談するためローマへ招集される具体的な連絡は受けていない。しかし、2000年代初頭にイタリア代表の象徴的存在として活躍し、2006年W杯で主役として優勝を経験した彼が、次期代表監督に就任する可能性には少なからず魅力を感じているようだ。