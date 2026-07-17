マルディーニとレオナルドがコヴェルチャーノで初めて公に登場。代表新監督選びは佳境だ。ピルロとマンチーニについてはどんな情報が漏れているのか。

一方で、パオロ・マルディーニとレオナルドがここ数日検討しているのは、大物ではなく、従来の枠組みや慣例から外れた人物だ。その候補としてアンドレア・ピルロの名前が浮上している。彼は現在、アラブ首長国連邦リーグのユナイテッドFCを率いており、2027年6月まで契約がある。 ピルロは現在、リーグ再開に向けた準備のため選手とともにラトビアに滞在しており、現時点ではマルディーニやレオナルドと面談するためローマへ招集される具体的な連絡は受けていない。しかし、2000年代初頭にイタリア代表の象徴的存在として活躍し、2006年W杯で優勝した経験を持つ彼は、次期代表監督就任の可能性に魅力を感じているようだ。