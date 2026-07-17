クラブ・イタリアの新テクニカルディレクター、パオロ・マルディーニと会長レオナルド、その顧問が初めてコヴェルチャーノの連盟技術センターを訪れた。これにより、イタリアサッカー連盟（FIGC）のジョヴァンニ・マラゴー会長が代表チームとイタリアサッカー界の再構築を目指し選んだ人材による新体制が事実上始動した。
翻訳者：
マルディーニとレオナルドがコヴェルチャーノで初めて公に登場。代表新監督選びは佳境だ。ピルロとマンチーニについてはどんな情報が漏れているのか。
象徴的なイベント
昨日ミラノで元ミランのレジェンドと側近が会談し、本日マルディーニとレオナルドは新体制を計画する本部を初訪問した。 この日、彼らはイタリアサッカー選手協会（AIC）代表と会談。併せて、連盟技術センターでは新監督候補向けの講習会が開かれていた。この初の公式外出は写真にも収められ、象徴的な出来事となった。週末までに、イタリア代表新監督の人選で重大な進展があるとの噂もある。
代表チームのための2つの解決策
ペップ・グアルディオラはインタビューで「すぐに監督に復帰するつもりはない」と語り、正式に辞退した。ここ数時間で浮上した候補者もいるが、 9月のネーションズリーグ再開からアズーリを率い、2028年の欧州選手権出場と4年後のW杯奪還を目指す監督選びは、主に2つの候補に絞られている。 もう一方は、マラゴ連盟会長が知識、評価、コスト面から最も支持するロベルト・マンチーニ監督の復帰だ。
マルディーニがピルロを応援
一方で、パオロ・マルディーニとレオナルドがここ数日検討しているのは、大物ではなく、従来の枠組みや慣例から外れた人物だ。その候補としてアンドレア・ピルロの名前が浮上している。彼は現在、アラブ首長国連邦リーグのユナイテッドFCを率いており、2027年6月まで契約がある。 ピルロは現在、リーグ再開に向けた準備のため選手とともにラトビアに滞在しており、現時点ではマルディーニやレオナルドと面談するためローマへ招集される具体的な連絡は受けていない。しかし、2000年代初頭にイタリア代表の象徴的存在として活躍し、2006年W杯で優勝した経験を持つ彼は、次期代表監督就任の可能性に魅力を感じているようだ。
マラゴーの言葉
イタリアサッカー連盟（FIGC）のジョヴァンニ・マラゴ会長はDAZNのインタビューで、ジェンナーロ・ガットゥーゾの後任について「パオロやレオナルドと話す前は、他の監督候補と接触していない」と語った。 そうでなければ、最悪のスタートとなり、この関係を築いた論理を即座に裏切ることになる」と述べ、遅くとも来週初めまでに双方が合意できる候補を決めたいとの意向を示唆した。
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