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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

マルディーニが明かす。「コンテ？　私はマロッタやほかの人たちと話したが、誰の名前も挙がらなかった」

イタリア
移籍情報
パオロ マルディニ
アントニオ・コンテ

元キャプテンが、FIGCでの2週間にまつわる舞台裏の一部を明かす

コリエーレ・デラ・セラの取材に応じたパオロ・マルディーニが、セリエAリーグとの関係におけるアントニオ・コンテの名前をめぐる舞台裏を明かした。


セリエAはコンテを望んでいた。なぜダメだったのか？ 十分に攻撃的ではないからか？

「私はマロッタやペルカッシ、ほかの会長や幹部たちとも話したが、誰ひとり名前を挙げなかった」

  • 会長たちがコンテを望んでいたのは、秘密でも何でもない。

    「リーグの対応は誠実だったし、こうした保証もしてくれた。もし経済的な面で力を貸す必要があるなら、自分たちはそこにいるとね。だが、私のことは少しは分かっているはずだ。ここに来ることになっても、すでに2人の名前が決まっていて、1人はマラゴー、もう1人はリーグが選んだ人物だというのなら、私を呼ぶ意味があるのか？ 何度も自律性は保証されてきた。彼らに好みの候補がいたとしても、それはあり得ることだ。だが、協力を求め、共有されたプロジェクトを想定するのなら、その後は本当に共有しなければならない」


    パオロ・マルディーニのインタビュー全文を読む

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