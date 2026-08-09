会長たちがコンテを望んでいたのは、秘密でも何でもない。

「リーグの対応は誠実だったし、こうした保証もしてくれた。もし経済的な面で力を貸す必要があるなら、自分たちはそこにいるとね。だが、私のことは少しは分かっているはずだ。ここに来ることになっても、すでに2人の名前が決まっていて、1人はマラゴー、もう1人はリーグが選んだ人物だというのなら、私を呼ぶ意味があるのか？ 何度も自律性は保証されてきた。彼らに好みの候補がいたとしても、それはあり得ることだ。だが、協力を求め、共有されたプロジェクトを想定するのなら、その後は本当に共有しなければならない」





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