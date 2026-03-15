マルディーニがミランに復帰：なぜロッソネロではうまくいかなかったのか

父パオロの長年のチームメイトであるフィリッポ・ガッリは、かつてミランのユースチームを率いた監督として、自身の教え子であるダニエル・マルディーニについて次のように語っていた。「ダニエルは、攻撃的ミッドフィールダーからセカンドストライカー、さらには攻撃的インサイドハーフまで、多くのポジションをこなせる。様々な方法で得点を挙げ、多様な試合展開に対応できる。他の才能ある選手たちと同様、彼の成長過程は順調なものだった。 この若者は、態度の面では常に非の打ち所がなく、練習への取り組みの継続性という点では時折息抜きをすることもあったが、それも成長過程の一部だ。彼は、他にはないほどサッカーを見通す力を持った選手だ。私が彼に感銘を受けるのは、相手を驚かせるようなプレーを見つけ出す能力だ」。

2020年2月2日のミラン対ヴェローナ戦（1-1）でのセリエAデビューについて語ったダニエル・マルディーニは、さらに特別な感動を胸に刻んでいる。 2020年9月24日、UEFAヨーロッパリーグ予選のボーデ・グリムト戦（3-2で勝利）でロレンツォ・コロンボに代わって途中出場し、欧州大会デビューを果たした。[翌10月1日、リオ・アヴェ戦（PK戦11-10で勝利）のヨーロッパリーグで、プロとして初めて先発出場した。 2021年1月6日のミラン対ユヴェントス戦（セリエA）でのトップチーム6試合目の出場は、マルディーニ家がロッソネロのユニフォームを着てセリエAで戦った通算1000試合目（チェーザレ347試合、パオロ647試合、ダニエル6試合）と重なった。

2021年9月25日、ピオリ監督がベンチに、父パオロが役員としてスタンドに姿を見せる中、スタディオ・ピッコでのスペツィア戦でヘディングによるプロ初ゴールを決めた。