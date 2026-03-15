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マルディーニがミランに復帰：なぜロッソネロではうまくいかなかったのか
スペシャルコース
父パオロの長年のチームメイトであるフィリッポ・ガッリは、かつてミランのユースチームを率いた監督として、自身の教え子であるダニエル・マルディーニについて次のように語っていた。「ダニエルは、攻撃的ミッドフィールダーからセカンドストライカー、さらには攻撃的インサイドハーフまで、多くのポジションをこなせる。様々な方法で得点を挙げ、多様な試合展開に対応できる。他の才能ある選手たちと同様、彼の成長過程は順調なものだった。 この若者は、態度の面では常に非の打ち所がなく、練習への取り組みの継続性という点では時折息抜きをすることもあったが、それも成長過程の一部だ。彼は、他にはないほどサッカーを見通す力を持った選手だ。私が彼に感銘を受けるのは、相手を驚かせるようなプレーを見つけ出す能力だ」。
2020年2月2日のミラン対ヴェローナ戦（1-1）でのセリエAデビューについて語ったダニエル・マルディーニは、さらに特別な感動を胸に刻んでいる。 2020年9月24日、UEFAヨーロッパリーグ予選のボーデ・グリムト戦（3-2で勝利）でロレンツォ・コロンボに代わって途中出場し、欧州大会デビューを果たした。[翌10月1日、リオ・アヴェ戦（PK戦11-10で勝利）のヨーロッパリーグで、プロとして初めて先発出場した。 2021年1月6日のミラン対ユヴェントス戦（セリエA）でのトップチーム6試合目の出場は、マルディーニ家がロッソネロのユニフォームを着てセリエAで戦った通算1000試合目（チェーザレ347試合、パオロ647試合、ダニエル6試合）と重なった。
2021年9月25日、ピオリ監督がベンチに、父パオロが役員としてスタンドに姿を見せる中、スタディオ・ピッコでのスペツィア戦でヘディングによるプロ初ゴールを決めた。
モンツァ、さようなら
ダニエルがまだ幼かった頃からその才能を見抜いていたガッリアーニが、2024年1月にマルディーニ・ジュニアをモンツァに招いたという決断は、2001年生まれの彼のキャリアにおける転機となった。 ミランとの別れは、その翌夏、ブリアンツァのユニフォームを着て好印象を残した後、現実のものとなった。彼はモンツァと2年契約を結び、一定の条件を満たせばさらに1シーズンの延長オプションが付いていた。 2024-2025シーズン、降格圏に沈むモンツァでプレーしたのはわずか6ヶ月間だったが、3ゴールを挙げるとともに、真の才能を持つ選手らしい決定的なプレーを披露し、それが大きな注目を集め、飛躍のきっかけとなった。 2025年2月1日、アタランタが1400万ユーロで完全移籍を獲得し、その50％がミランの収入となった。その1年後、彼はラツィオへの移籍によりローマへ新たな転身を遂げた。
ミランでうまくいかなかったこと
マルディーニとミランについて語るとき、そこには常にロマンチックな雰囲気が漂っている。それは決して消えることのない歴史であり、尊敬、勝利、情熱、そして団結に満ち溢れている。ダニエルは、その才能と、家族同様、模範的で極めて品格があり謙虚な姿勢をもって、その伝統を受け継ぐことができた。彼はセリエAで得点を挙げ、ヨーロッパの舞台でもプレーし、スタンドで観戦する父を喜ばせた。 何がうまくいかなかったのか、断言するのは難しい。批評家やサポーターの意見は二分されており、ミランの主役となるレベルに達していなかったと考える人々もいれば、ジェリー・カルディナーレによる父パオロのクラブ追放のツケを払わされただけだと信じる人々もいる。