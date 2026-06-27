試合後の会見でビエルサ監督は、前半に苦戦したムスレラが自ら交代を申し出たことを明かした。

「GK交代は私の判断ではなく、ムスレラ自身の決断だ」とビエルサ監督は認めた。

その後、ムスレラは自身のプレーについて全責任を負うと述べ、チームメイトとウルグアイのサポーターに謝罪した。

「私は逃げず、結果に正面から向き合う人間だ」とムンド・デポルティーボの取材に語った。「これがウルグアイの人々に伝える最も率直な方法だ。このスポーツでこれほど苦しむとは想像していなかった。特に、これほど努力し、入念に準備してきたにもかかわらずだ。

試合後にロッカールームで落ち着きを取り戻したチームメイトに「今日は俺の番だ。今回のワールドカップはうまくいかなかった」と伝えた。彼らやすべてのウルグアイの人々に謝罪したが、もう手遅れだ」