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マルセロ・ビエルサ監督は、スペイン戦で致命的なミスを犯したGKフェルナンド・ムスレラが交代を志願していたと明かし、ムスレラは責任を問われることになった。
ムスレラは致命的なミスを犯し、ハーフタイムに交代を申し出た。
ビエルサ監督によると、ウルグアイがスペインに0-1で敗れた試合で、ムスレラはハーフタイムに自ら交代を申し出た。 試合中のGK交代は珍しいが、ウルグアイ代表監督は「交代は選手自身の判断」と強調した。ベテランGKは前半に苦戦し、アレックス・バエナのシュートを止められず決勝点を許した。ウルグアイは後半巻き返せず、この敗戦で2026年W杯への道は絶たれた。
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ビエルサとムスレラが決定を説明する。
試合後の会見でビエルサ監督は、前半に苦戦したムスレラが自ら交代を申し出たことを明かした。
「GK交代は私の判断ではなく、ムスレラ自身の決断だ」とビエルサ監督は認めた。
その後、ムスレラは自身のプレーについて全責任を負うと述べ、チームメイトとウルグアイのサポーターに謝罪した。
「私は逃げず、結果に正面から向き合う人間だ」とムンド・デポルティーボの取材に語った。「これがウルグアイの人々に伝える最も率直な方法だ。このスポーツでこれほど苦しむとは想像していなかった。特に、これほど努力し、入念に準備してきたにもかかわらずだ。
試合後にロッカールームで落ち着きを取り戻したチームメイトに「今日は俺の番だ。今回のワールドカップはうまくいかなかった」と伝えた。彼らやすべてのウルグアイの人々に謝罪したが、もう手遅れだ」
輝かしい国際キャリアの痛ましい終わり
ムスレラは、そのミスが精神的な負担だったと認め、GKとしてのキャリアの浮き沈みを振り返った。40歳の彼は、このポジションが栄光をもたらすかと思えば、たちまち悲劇をもたらすこともあると語った。
「今は親しい友人や家族と過ごし、力を蓄えて前へ進む時だ。それがスポーツであり、ゴールキーパーだからだ」とムスレラは語った。「時には多くを与え、時には奪う。現実を受け入れ、前へ進むしかない」。
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ワールドカップ敗退を受け、ウルグアイは再建へ
ウルグアイの敗退は、代表ベテラン選手たちの国際舞台でのキャリア終了を意味する可能性がある。ムスレラにとっては最後の主要大会が残念な形で終わった。注目は早期敗退を受けたチーム再建に向かっている。さらに、この失敗でビエルサ監督の去就も不透明だ。