引き分けに終わり、ビエルサ監督は苛立ちを隠せなかった。決勝トーナメント進出にはスペイン戦の勝利が必須となった。70歳の監督は、ハードロック・スタジアムで行われた混沌とした試合で組織力が欠けたと率直に指摘した。下馬評の低かった相手はウルグアイ守備陣の隙を2度突いた。

「チームはまったく組織立っていなかった」とビエルサ監督は試合後に語った。「終盤は失点のリスクを冒して攻めた。勝つ可能性も負ける可能性もあった。ウルグアイはカーボベルデより優れているが、それを証明しなければならない」。