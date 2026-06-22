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マルセロ・ビエルサ監督は、カーボベルデとの引き分けで「極めて組織力に欠ける」と批判。ウルグアイは最終戦でスペインという「途方もない難関」に挑む。
戦術の混乱と逃した好機
小国カーボベルデは21分、ケビン・ピナの先制点でウルグアイをリード。 前半終了間際にアラウホとアグスティン・カノッビオのゴールでウルグアイが同点に追いついた。しかし後半、守備の隙を突かれ、61分にマティアス・オリベラのパスミスをヘリオ・バレラが決め再び同点。勝ち点1を分け合い、グループHは混戦のまま。
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ビエルサ監督、「極めてまとまりのない」プレーを痛烈に批判
引き分けに終わり、ビエルサ監督は苛立ちを隠せなかった。決勝トーナメント進出にはスペイン戦の勝利が必須となった。70歳の監督は、ハードロック・スタジアムで行われた混沌とした試合で組織力が欠けたと率直に指摘した。下馬評の低かった相手はウルグアイ守備陣の隙を2度突いた。
「チームはまったく組織立っていなかった」とビエルサ監督は試合後に語った。「終盤は失点のリスクを冒して攻めた。勝つ可能性も負ける可能性もあった。ウルグアイはカーボベルデより優れているが、それを証明しなければならない」。
ウルグアイはスペイン戦で「途方もない難関」に直面する
ウルグアイは開幕2試合で勝利がなく、国全体の期待を背負ってグループH最終戦に臨む。
得失点差でカーボベルデを上回り、勝ち点2で2位につける。しかし守備の要アラウホは負傷でスペイン戦に出場できない。ビエルサ監督は「勝つ必要があり、勝つ義務もある。大きな挑戦だ」と語った。
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カーボベルデは、この夢のような快進撃を続けたいと考えている。
ウルグアイが反省を迫られる一方、カーボベルデのブビスタ監督はスペイン戦の引き分けに続き、再び歴史的結果を残したチームを率い、喜びを爆発させた。最終戦でサウジアラビアと対戦するカーボベルデには、決勝トーナメント進出の現実的な可能性が残っている。
「我々は新たな夢、2次ラウンド進出を目指し戦う」とブビスタ監督は語った。「今、決勝トーナメント進出を確信して戦うと断言できる」。