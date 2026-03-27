マルセロ・ビエルサ率いるウルグアイ代表は混乱の極み――「エル・ロコ」率いるサッカー界屈指のダークホースが、イングランドとの決戦を控えて危機的状況に陥っている

ビエルサは現在70歳だが、衰えの兆しはほとんど見られず、彼のサッカー哲学を考えると、それはふさわしいことのように思える。本当の問題は、現在の職が危機的状況に陥りつつあることだ。
現在ウルグアイ代表監督を務めるビエルサは、3月の国際試合期間を迎え、その過酷な指導法によってすでに限界に達しているように見えるチームを立て直そうとしている。金曜日にはウェンブリー・スタジアムでイングランドと対戦し、ワールドカップに向けた準備を続けるが、この不振を食い止められなければ、大会は早期に幕を閉じる可能性もある。
ビエルサは現在70歳だが、衰えの兆しはほとんど見られず、彼のサッカー哲学を考えると、それはふさわしいことのように思える。本当の問題は、現在の職が危機的状況に陥りつつあることだ。
現在ウルグアイ代表監督を務めるビエルサは、3月の国際試合期間を迎え、その過酷な指導法によってすでに限界に達しているように見えるチームを立て直そうとしている。金曜日にはウェンブリー・スタジアムでイングランドと対戦し、ワールドカップに向けた準備を続けるが、この不振を食い止められなければ、大会は早期に幕を閉じる可能性もある。
2023年5月に就任して以来、ビエルサは人口わずか350万人のウルグアイの人々の心をつかむという困難な戦いに直面してきた。彼がこのポストに就いた外国人監督は、史上2人目である。ウルグアイ人が外国人に対して反感を持っているわけではなく、むしろ最大のライバルであるアルゼンチンに対して反感を抱いているのだ。
ビエルサを擁護する人々は、2007年から2011年にかけてのチリ代表での実績を例に挙げ、このアルゼンチン人が血縁による忠誠心を脇に置き、国境を越えて南米制覇を目指したことを指摘した。 彼はチリのサッカーに革命をもたらし、2010年ワールドカップで最も見応えのあるチームの一つに育て上げ、2015年と2016年のコパ・アメリカ連覇の礎を築いた。
ビエルサが就任するずっと前から現地の文化に溶け込み、モンテビデオに自宅を構え、首都郊外の田舎でも多くの時間を過ごしていたとはいえ、ウルグアイの地元住民全員が彼を受け入れたわけではなかった。
「この代表チームは、この国の勤勉な文化を体現し、それに共鳴する存在だ」とビエルサは就任記者会見で語った。それは間違いなく本心からの言葉だったが、おそらく広報戦略の一環でもあったのだろう。
ビエルサがウルグアイ国民の心を掴むには、ピッチ上で結果を出さなければならないことは明らかだった。それ以外では、彼らの心を変えることは難しいだろう。
ビエルサは3年契約を結んだ後、手元にある選手陣について絶賛した。彼は、2022年ワールドカップのグループステージで敗退し、著しく不振だったと見なされていたチームに新たな活力を吹き込むために招かれたのだ。 ビエルサの就任当時、報道では、数ヶ月前にプレミアリーグの複数の監督ポストとの関連が噂されていた彼が、これほど多くの才能ある選手たちと共に仕事ができることに心から興奮していると伝えられていた。
2023年の終わり頃には、ビエルサは自らの判断が完全に正しかったと確信していたに違いない。ウルグアイは、エル・ロコ（ビエルサの愛称）の指揮下での4試合目となるホームゲームでブラジルを2-0で下し、5試合目となる試合はさらに記憶に残るものとなった。 ビエルサ率いるウルグアイは、ボカ・ジュニアーズの本拠地「ラ・ボンボネラ」に乗り込み、世界王者アルゼンチンと対戦した。アルゼンチンは、カタールでのサウジアラビア戦での悪名高い敗北以来、14試合無敗を続けていた。予想に反し、アウェイのウルグアイが2-0で勝利を収め、1937年以来となる「ラ・アルビセレステ」とのアウェイ戦初勝利を手にした。
それは、ビエルサ率いるチームが示し得る限り完璧なパフォーマンスだった。全選手が最大限の力を出し切り、指示を忠実に実行しただけでなく、ボールを持った際の質の高さを発揮して、攻撃的なホームチームを翻弄した。
試合後、リオネル・メッシはメディアに対し、ウルグアイを称賛し、「我々は一度も安堵できなかった。長いボール保持ができず、チャンスも作れず、彼らの望むような、彼らのリズムでの試合を強いられた」と語った。
この時点ではまだリヴァプールの選手だったダーウィン・ヌニェスと、バルセロナのロナルド・アラウホがこの夜の得点を挙げたが、レアル・マドリードのフェデリコ・バルベルデ、後にマンチェスター・ユナイテッドのミッドフィールダーとなるマヌエル・ウガルテ、トッテナム・ホットスパーのロドリゴ・ベンタンクール、そして老獪なベテラン、マルティン・カセレスも際立った活躍を見せた。 これこそが、ビエルサが指揮を執り始めて当初から指摘していたような質の高いプレーであり、選手たちの能力に対する彼の評価が正しかったことが証明された。
2023年を締めくくる3連勝――アルゼンチン戦勝利の数日後にボリビアを3-0で下した――は、ビエルサ監督の在任期間においてこれまでの最高潮であり、これ以上の高みを見せる未来を予想するのは難しい。
2024年の最初の国際試合期間中、ウルグアイは非公式のエキシビションマッチでバスク地方代表と1-1で引き分けた後、フランスで行われた親善試合でコートジボワールに1-2で敗れた。 その夏に行われたコパ・アメリカを前に、ウルグアイはメキシコを4-0で粉砕し、チームの士気を再び高めた。特に準々決勝ではPK戦の末にブラジルを退け、決勝でアルゼンチンと対戦する本命と目されていたが、スタジアム内での暴力事件にまみれた試合でコロンビアに敗れ、本来なら良い意味で記憶に残るはずだった大会の雰囲気を台無しにしてしまった。
ウルグアイのスター選手数名は、愛する人々を守るためにスタンドに駆け上がった。ビエルサ監督は、ピッチを離れたことでメディアから非難を浴びていた選手たちが行動を起こしたことについて、彼らを擁護した。「発言すれば、どれほどの脅迫を受けるか考えてから話さなければならない。だから、私が言えるのは、選手たちは人間なら誰でもそうするであろう反応をしたということだけだ」と、彼は激しい怒りを込めて語った。
「もしあなたがあの状況を目の当たりにし、逃げ場もなく、彼らが恋人や母親、赤ん坊、妻、そして母親まで攻撃しているのを見たら、あなたならどうする？」
これが乗り越えられない精神的な壁だったのか、それともビエルサの影響力がロッカールームで効力を失ったのかは定かではないが、この準決勝敗退以来、ウルグアイは以前とは別チームになってしまった。その試合以前、ビエルサ監督の指揮下での成績は15試合中10勝に加え、ブラジルとのPK戦での勝利があった。しかしその後、ラ・セレステは17試合中わずか5勝しか挙げられていない。
ビエルサ体制の亀裂を最初に指摘したのは、2024年10月、伝説的ストライカーのルイス・スアレスだった。彼はウルグアイの『DSports』との衝撃的なインタビューで、カルト的な人気を誇るこの名将を痛烈に批判した。
「コパ・アメリカでは、見ていて胸が痛むような状況がいくつかあった。チームの利益のために、私はそれについて口にしなかった。だが、こうしたことは今後も続くだろう。選手たちは限界に達し、爆発するだろう。コパ・アメリカでは、『ルイス、コパ・アメリカには出るけど、その後はもうプレーしない』と私に言った選手もいた」とスアレスは語った。 「これは、我々が困難な状況に近づいていることを示している。それでも、祖国を愛しているからこそ、それを乗り越えて戻ってくるのだ。我々は皆、祖国を代表することを愛している。
「前回の招集時、僕たちの一部がトランプをしていたら、（ビエルサ監督の）スタッフがうろつき回って、まるでトランプをしている奴を探しているかのようにこっちをちらちら見てきたんだ……気になることがたくさんあったよ。
「多くの選手が（ビエルサ監督と）面会を申し入れ、せめて『おはよう』と挨拶してほしいと頼んだ。彼は挨拶すらしなかった。私はチームのリーダーとして彼と5分間面会したが、結局、彼が返した言葉は『どうもありがとう』だけだった」
スアレスはさらに、ビエルサが20代半ばの正代表選手であるアグスティン・カノッビオを、侮辱的な扱いの象徴としてボールボーイやトップチームの『スパーリング相手』として使っていたというエピソードを語った。
「彼は（カノッビオに）パスを出させたが、コパ・アメリカ期間中の半分は、それらがスパーリング相手役の選手しか出さないようなパスだった。そして彼は、スパーリング相手役の選手たちをレギュラー選手として練習させた。コパ・アメリカの26人の代表メンバーに選ばれた選手に、スパーリング相手役の仕事をさせるためにそこにいるのだと思わせてはならない。それは完全な侮辱だ。腹が立つ」と彼は続けた。
ウルグアイは次の試合でペルーに0-1で敗れ、ビエルサ監督はスアレスの発言が、監督および指導者としての自身の評価を変えたと主張した。「この状況が私にどのような影響を与えたかについては、起きたことを無視しているわけではないし、私の権威が何らかの形で損なわれたことは承知している」とビエルサ監督は語った。
ビエルサ体制のどん底は、スアレスの退団から1年後に訪れた。その12ヶ月間の成績は、良くても一喜一憂するもので、監督が何らかの終盤戦へと迷い込んでいる兆候が見られた。
例えば、10月の代表招集期間にマレーシアで行われるドミニカ共和国およびウズベキスタンとの親善試合に向け、彼はウルグアイ国内所属選手をわずか17名しか招集しなかった。一方、母国の評論家たちは、チームの最大のスターたちでさえ、スアレスの発言によって悪影響を受けていると主張していた。
11月、ビエルサの蒔いた種が実を結んだ。ウルグアイ代表は北米へ遠征し、ワールドカップ共催国のメキシコとアメリカと対戦した。初戦のメキシコ戦（0-0）は、ビエルサと自身の教え子であり、現在はアメリカ代表監督を務めるマウリシオ・ポチェッティーノとの再会の舞台となった。
弟子が師匠を凌駕した。ポチェッティーノはビエルサの「プレッシングの王」という冠を頭から引き剥がし、「エル・ロコ」を封じ込めた。驚くべきことに、米国代表は5-1で勝利を収め、ピッチの至る所でウルグアイを追い回し、メジャーリーグサッカー（MLS）の激しさが選手たちを「怠惰」にさせているというビエルサの試合前の発言を嘲笑うかのような結果となった。
「この結果を正当化することはできない。今回のパフォーマンスで最も問題だったのは、私の試合へのアプローチ、選手への準備の仕方だと感じている。今夜起きたことは、監督としての私の役割、チームの布陣、そして私が提案したプレースタイルの結果だ」と、彼は直後にこう分析した。
「ウルグアイのトップ選手たちが、アメリカの控え選手たち相手に試合に負けるなど、あってはならないことだ」
ビエルサは、サッカー界の常識に縛られないことで知られている。彼にとっての「普通」は、世間にとっての「普通」とは異なり、その逆もまた然りだ。アメリカに完敗した2日後、モンテビデオで2時間に及ぶ記者会見を開いたのも、それほど驚くことではなかった。
「私は緊張を生み出す人間だ。私が現れると、その場の空気は張り詰める。だからこそ、私はめったに表舞台には出ない。私は有害な存在だ。私と関われば、相手は悪くなる。わかるか？」と、感情を露わにしたビエルサは語った。
「自分たちが正そうとしている過ちしか見ず、要求が厳しく、何に対しても決して満足しない、そんな有害なタイプの人間がいる。彼は自分の仕事のことしか話さない。外食に行っても、周囲の人々と打ち解けるのを嫌がり、仕事から気を散らすような話題を避けたいがために、新聞を読んでいるのだ。
「私がそれを楽しんでいると思うな。私にとっては、これが宿命なのだ。私は内気で、執着心が強い。ロボットのような人間だ。散らかったのが嫌いだ。これらが私の欠点だ。気さくで友好的に振る舞うのは難しい。」
ビエルサ監督の急な記者会見が発表された際、地元メディアはこれが彼の退任発表だと見なしていた。アメリカ戦での敗北直後、すでに分裂の瀬戸際にあったロッカールームの統率力を監督が失ったという噂が瞬く間に広まった。しかし、ウルグアイサッカー協会のイグナシオ・アロンソ会長は、「エル・ロコ」ことビエルサ監督に、ワールドカップへ向けてチームを率いる機会が与えられることを確認した。
「監督は引き続き我々と共に歩むことになる」とアロンソ会長は報道陣に語った。「会議は非常に前向きなもので、改善すべき点や、ワールドカップに向けた準備において全員が快適に過ごせるようにするための事柄について話し合った。米国戦によって引き起こされた危機の重要な点は、何をすべきかを把握するために内部で懸命に取り組むきっかけとなったことだ」
ビエルサ監督は、3月に開催されるイングランドおよびアルジェリアとの親善試合に向けた28名の代表メンバーを発表した。大きなサプライズはほとんどなかった。クラブシーズンの終了前に最後の合宿を行うという点では、それ自体が今回の合宿における最大の驚きと言えるかもしれない。とはいえ、ビエルサ監督の次の激昂はいつ起こってもおかしくない。
母国ウルグアイのファンは、代表チームが11月のあの騒動の殻を脱ぎ捨てていることを願い、祈りを込めて試合を見守ることになるだろう。アメリカに完敗したあの時よりも、状況が悪化しているはずがない。金曜の夜、彼らはトーマス・トゥヘル監督が35人の選手団の大部分に数日間の追加休暇を与えたことで、体力とエネルギーを最大限に高めた「スリー・ライオンズ」と対戦する。
6月15日にマイアミでサウジアラビアとのワールドカップ初戦を迎える際、ビエルサがウルグアイ代表の監督を務めるという計画は変わらない。しかし、「エル・ロコ」による、国中を騒然とさせ、インターネットを麻痺させるようなさらなる奇行があれば、彼の当面の将来は再び深刻な危機に陥る可能性がある。