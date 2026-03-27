マルセロ・ビエルサ率いるウルグアイ代表は混乱の極み――「エル・ロコ」率いるサッカー界屈指のダークホースが、イングランドとの決戦を控えて危機的状況に陥っている

ビエルサ体制の亀裂を最初に指摘したのは、2024年10月、伝説的ストライカーのルイス・スアレスだった。彼はウルグアイの『DSports』との衝撃的なインタビューで、カルト的な人気を誇るこの名将を痛烈に批判した。

「コパ・アメリカでは、見ていて胸が痛むような状況がいくつかあった。チームの利益のために、私はそれについて口にしなかった。だが、こうしたことは今後も続くだろう。選手たちは限界に達し、爆発するだろう。コパ・アメリカでは、『ルイス、コパ・アメリカには出るけど、その後はもうプレーしない』と私に言った選手もいた」とスアレスは語った。 「これは、我々が困難な状況に近づいていることを示している。それでも、祖国を愛しているからこそ、それを乗り越えて戻ってくるのだ。我々は皆、祖国を代表することを愛している。

「前回の招集時、僕たちの一部がトランプをしていたら、（ビエルサ監督の）スタッフがうろつき回って、まるでトランプをしている奴を探しているかのようにこっちをちらちら見てきたんだ……気になることがたくさんあったよ。

「多くの選手が（ビエルサ監督と）面会を申し入れ、せめて『おはよう』と挨拶してほしいと頼んだ。彼は挨拶すらしなかった。私はチームのリーダーとして彼と5分間面会したが、結局、彼が返した言葉は『どうもありがとう』だけだった」

スアレスはさらに、ビエルサが20代半ばの正代表選手であるアグスティン・カノッビオを、侮辱的な扱いの象徴としてボールボーイやトップチームの『スパーリング相手』として使っていたというエピソードを語った。

「彼は（カノッビオに）パスを出させたが、コパ・アメリカ期間中の半分は、それらがスパーリング相手役の選手しか出さないようなパスだった。そして彼は、スパーリング相手役の選手たちをレギュラー選手として練習させた。コパ・アメリカの26人の代表メンバーに選ばれた選手に、スパーリング相手役の仕事をさせるためにそこにいるのだと思わせてはならない。それは完全な侮辱だ。腹が立つ」と彼は続けた。

ウルグアイは次の試合でペルーに0-1で敗れ、ビエルサ監督はスアレスの発言が、監督および指導者としての自身の評価を変えたと主張した。「この状況が私にどのような影響を与えたかについては、起きたことを無視しているわけではないし、私の権威が何らかの形で損なわれたことは承知している」とビエルサ監督は語った。