マルセロ・ビエルサは、エランド・ロードでの涙の解任から4年間、なぜリーズに戻っていないのかを説明している

ウルグアイ対イングランド戦を控えて、ビエルサ監督はかつての所属クラブに対する自身の心情について、珍しくも感傷的な一面を垣間見せた。彼は次のように語った。「懐かしさのあまり、戻ってこなかったのです。時には、戻りたいという気持ちに抗わなければならないこともあります。私はその懐かしさを大切にしたいのです。

「リーズでの時間は、私にとって最も美しい思い出であり、サッカーが与えてくれた最高の贈り物の一つだ。イングランドサッカーが真に持つ力は、ファンとサポーターの無条件の愛に基づいており、それによって素晴らしいリーグが築かれている。ファンの想いがなければ、このイングランドリーグは今の姿にはなっていないだろう。私自身、リーズには4年間在籍した。

「しかし、3試合でチームは14失点を喫し、それを乗り越えるのは非常に困難だった。私は（解任されることについて）常に正当な判断だと理解していた。」

彼はさらにこう付け加えた。「リーズが残留できることを願っている。彼らがいるべき場所はそこだからだ。このクラブは、残留を維持するのに十分な資金力と実力ある選手を擁する、名門クラブなのだ。」