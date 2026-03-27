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マルセロ・ビエルサは、エランド・ロードでの涙の解任から4年間、なぜリーズに戻っていないのかを説明している
「エル・ロコ」の帰還
ビエルサの英国復帰は、2022年2月以来、同氏が同国で指揮を執るのは初めてのこととなる。2018年にリーズの監督に就任したビエルサは、2020年に93ポイントを獲得してチャンピオンシップを制し、同クラブのトップリーグから16年にも及ぶ遠ざかりに終止符を打ったことで知られる。 彼のハイテンポな「ビエルサ・ボール」スタイルは、プレミアリーグ復帰初年度となるシーズンで、チームを驚異的な9位へと導いた。しかし、2022年初頭に守備陣が崩壊し、わずか3試合で14失点を喫したことが解任につながった。この決定について、ベテラン監督は現在、当時のクラブの危うい状況を考慮すれば、完全に正当な判断だったと認めている。
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ノスタルジアに抗う
ウルグアイ対イングランド戦を控えて、ビエルサ監督はかつての所属クラブに対する自身の心情について、珍しくも感傷的な一面を垣間見せた。彼は次のように語った。「懐かしさのあまり、戻ってこなかったのです。時には、戻りたいという気持ちに抗わなければならないこともあります。私はその懐かしさを大切にしたいのです。
「リーズでの時間は、私にとって最も美しい思い出であり、サッカーが与えてくれた最高の贈り物の一つだ。イングランドサッカーが真に持つ力は、ファンとサポーターの無条件の愛に基づいており、それによって素晴らしいリーグが築かれている。ファンの想いがなければ、このイングランドリーグは今の姿にはなっていないだろう。私自身、リーズには4年間在籍した。
「しかし、3試合でチームは14失点を喫し、それを乗り越えるのは非常に困難だった。私は（解任されることについて）常に正当な判断だと理解していた。」
彼はさらにこう付け加えた。「リーズが残留できることを願っている。彼らがいるべき場所はそこだからだ。このクラブは、残留を維持するのに十分な資金力と実力ある選手を擁する、名門クラブなのだ。」
品質の試金石
ビエルサ監督は、イングランドとの一戦をウルグアイ代表にとって極めて重要な戦術的な試金石と捉えており、最高レベルの相手に対して自らの哲学を試す機会を心待ちにしている。
ベテラン監督は次のように説明した。「すべての試合はチャンスだ。もちろん、対戦相手のチームの質を認識していないわけではないが、私は常に、我々に最高のパフォーマンスを要求するような試合を望んでいる。4ヶ月前に起きた試合を巡る憶測については、受け入れざるを得なかった非常に厳しい結果を超えて……私にとって、最高のチームと対戦することは常に刺激的だ。」
さらに彼は、スリー・ライオンズ（イングランド代表）がもたらす独特の挑戦について次のように詳述した。「イングランドサッカーの歴史や、彼らの選手の90％が参加しているようなレベルの競争環境を考えると、イングランド代表と対戦することは、常に我々の最高の力を引き出す試練となる。」
- AFP
ウェンブリーとその先
金曜日にウェンブリーで行われる親善試合を終えた後、ウルグアイ代表は火曜日にトリノへ移動し、アリアンツ・スタジアムでアルジェリアと対戦する。これは2026年ワールドカップ開幕前の最後の調整となる。ビエルサ監督率いるチームは、今夏の大会でグループHに組み入れられており、初戦はサウジアラビアと対戦した後、カーボベルデ、そして最後にスペインと対戦する予定だ。