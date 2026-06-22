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「マルセロ・ビエルサは私たちにフェアプレーの精神を教えてくれた！」――ウルグアイ戦（引き分け）での痙攣騒動を受け、カーボベルデ代表監督は動揺を隠せなかった。
ウルグアイの同点ゴールに物議
前半終了間際、ケビン・ピナの鮮やかなフリーキックでカーボベルデが1－0とリードしていた。ウルグアイのフェデリコ・ヴィナスは、カーボベルデのテルモ・アルカンジョの足を支えこむら返りを和らげていたが、自チームの攻撃が始まると足を放し、プレーに戻った。 その後、ウルグアイがペナルティエリア内にボールを送り、マキシ・アラウホが同点弾を挙げた。
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ブビスタ、フェアプレーにおける二重基準を指摘
ブビスタ監督は、自軍選手がけいれんを起こし治療を手伝っていたウルグアイの選手が、その最中に戻って同点ゴールに関与したことに憤慨した。スポーツマンシップに欠ける行動に苛立ちを隠せなかった。
試合後、彼は「ビエルサ監督は私たちにフェアプレーの精神を教えてくれた。それは彼の記者会見にも、彼のチームが戦う試合にも表れている。私たちは彼の姿勢からフェアプレーとは何かを学んだ。悔しいが、それも試合の一部。チームと共に成長する経験だ」と語った。
どんなチームでも起こり得ると認識する。
ブビスタ監督は同点ゴールについて「あの状況を防ぐ手段はあった。ボールをピッチ外へ蹴り出す選択肢もあったが、我々は自分たちのスタイルを貫いた。選手がプレッシャーを感じることは当然で、ウルグアイ代表でも同じだ。この経験を糧に成長するしかない」と語った。
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カーボベルデとウルグアイの重要な一戦
カーボベルデはグループHで健闘を続け、世界舞台で再び存在感を示した。最終戦ではヒューストンでサウジアラビアと対戦し、決勝トーナメント進出を狙う。一方、ウルグアイはユーロ2024王者のスペインとの最終戦で結果が求められる。