「マルセロ・ビエルサは私たちにフェアプレーの精神を教えてくれた！」――ウルグアイ戦（引き分け）での痙攣騒動を受け、カーボベルデ代表監督は動揺を隠せなかった。

ブビスタ監督は、自軍選手がけいれんを起こし治療を手伝っていたウルグアイの選手が、その最中に戻って同点ゴールに関与したことに憤慨した。スポーツマンシップに欠ける行動に苛立ちを隠せなかった。

試合後、彼は「ビエルサ監督は私たちにフェアプレーの精神を教えてくれた。それは彼の記者会見にも、彼のチームが戦う試合にも表れている。私たちは彼の姿勢からフェアプレーとは何かを学んだ。悔しいが、それも試合の一部。チームと共に成長する経験だ」と語った。