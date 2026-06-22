Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
FBL-WC-2026-MATCH37-URU-CPVAFP
Donny Afroni

翻訳者：

「マルセロ・ビエルサは私たちにフェアプレーの精神を教えてくれた！」――ウルグアイ戦（引き分け）での痙攣騒動を受け、カーボベルデ代表監督は動揺を隠せなかった。

ワールドカップ
ウルグアイ
マルセロ・ビエルサ
カーボベルデ
ブビスタ

カーボベルデ代表のブビスタ監督は、ワールドカップのウルグアイ戦（2－2の引き分け）で起きた物議を醸した出来事に深い失望を表明した。ウルグアイのスポーツマンシップの欠如を強く批判し、フェアプレーで知られるマルセロ・ビエルサ監督の下での出来事であることも不満の理由に挙げた。

  • ウルグアイの同点ゴールに物議

    前半終了間際、ケビン・ピナの鮮やかなフリーキックでカーボベルデが1－0とリードしていた。ウルグアイのフェデリコ・ヴィナスは、カーボベルデのテルモ・アルカンジョの足を支えこむら返りを和らげていたが、自チームの攻撃が始まると足を放し、プレーに戻った。 その後、ウルグアイがペナルティエリア内にボールを送り、マキシ・アラウホが同点弾を挙げた。

    • 広告
  • FBL-WC-2026-MATCH37-URU-CPVAFP

    ブビスタ、フェアプレーにおける二重基準を指摘

    ブビスタ監督は、自軍選手がけいれんを起こし治療を手伝っていたウルグアイの選手が、その最中に戻って同点ゴールに関与したことに憤慨した。スポーツマンシップに欠ける行動に苛立ちを隠せなかった。

    試合後、彼は「ビエルサ監督は私たちにフェアプレーの精神を教えてくれた。それは彼の記者会見にも、彼のチームが戦う試合にも表れている。私たちは彼の姿勢からフェアプレーとは何かを学んだ。悔しいが、それも試合の一部。チームと共に成長する経験だ」と語った。

  • どんなチームでも起こり得ると認識する。

    ブビスタ監督は同点ゴールについて「あの状況を防ぐ手段はあった。ボールをピッチ外へ蹴り出す選択肢もあったが、我々は自分たちのスタイルを貫いた。選手がプレッシャーを感じることは当然で、ウルグアイ代表でも同じだ。この経験を糧に成長するしかない」と語った。

  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    カーボベルデとウルグアイの重要な一戦

    カーボベルデはグループHで健闘を続け、世界舞台で再び存在感を示した。最終戦ではヒューストンでサウジアラビアと対戦し、決勝トーナメント進出を狙う。一方、ウルグアイはユーロ2024王者のスペインとの最終戦で結果が求められる。

ワールドカップ
ウルグアイ crest
ウルグアイ
URU
スペイン crest
スペイン
ESP
ワールドカップ
カーボベルデ crest
カーボベルデ
CPV
サウジアラビア crest
サウジアラビア
KSA