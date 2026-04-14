1998年から2004年までチェルシーで主将を務めたデサイーは、クラブの補強戦略を改善すべきだと語る。 talkSPORT Bet Online Slots提供のGOAL独占インタビューで、ワールドカップ優勝経験を持つこのフランス人選手は、チェルシーがどのように、どこを改善すべきかという問いに次のように答えた。「何よりもまず、自信を与えてくれる経験豊富なGKが必要だ。

ゴールキーパーだけでなく、経験豊富なセンターバックとストライカーも必要だ。そうすれば［エンツォ］・フェルナンデスをサポートできる。彼以外は経験豊富な選手がいない。［リース］・ジェームズは悪くないが、調子の波がある。

昨季は驚異的だったが、若手を支える経験値の高い選手を4人は必要だ。ネトやエステヴァオは良い補強だ。パーマーが残るかどうかは問題ではないが、疑念があってはならない。彼らを取り巻くのは誰か。生まれつきのリーダーではない。

新しいプロジェクトを成功させるには、プレミアリーグで5～6年プレーした経験が欠かせない。今の若手にはそれがなく、モイセス・カイセドも昨季は良かったが、今年は調子を落としている。彼を支える経験者がいないからだ。ジェームズが中盤に入ることもあるが、前線に上がってしまう。結果としてカイセドは孤立している。

「各ポジションの周囲を経験豊富な選手で固める必要がある。そうすれば、監督は戦術的な布陣を組む際により多くの選択肢を持てるようになる。今の監督には若い選手しかいないのだ。」