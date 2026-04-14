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マルセル・デサイリはチェルシーの首脳陣に若手獲得を止め、即戦力3人の補強を勧めている。
マレスカがトロフィーをもたらした一方、ロゼニオールには疑問の声が上がっている。
ロンドン西部のトッド・ボーリー体制は、即座の成功よりチェルシーの長期的な競争力維持を目的に大規模補強に巨費を投じてきた。
この方針は2024-25シーズン、エンツォ・マレスカ監督の下でカンファレンスリーグとクラブワールドカップ制覇、チャンピオンズリーグ出場権獲得という成果をもたらした。しかし今シーズンは調子を落とし、苦戦している。
FAカップでは準決勝に進出し、ウェンブリーでリーズとの試合を控えるものの、リアム・ローゼニオール監督はカラバオカップ準決勝、欧州トップ大会準々決勝で敗退。マレスカの後任としてわずか21試合で、すでに去就が取り沙汰されている。
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チェルシーは次の移籍市場でどのポジションを補強すべきか？
1998年から2004年までチェルシーで主将を務めたデサイーは、クラブの補強戦略を改善すべきだと語る。 talkSPORT Bet Online Slots提供のGOAL独占インタビューで、ワールドカップ優勝経験を持つこのフランス人選手は、チェルシーがどのように、どこを改善すべきかという問いに次のように答えた。「何よりもまず、自信を与えてくれる経験豊富なGKが必要だ。
ゴールキーパーだけでなく、経験豊富なセンターバックとストライカーも必要だ。そうすれば［エンツォ］・フェルナンデスをサポートできる。彼以外は経験豊富な選手がいない。［リース］・ジェームズは悪くないが、調子の波がある。
昨季は驚異的だったが、若手を支える経験値の高い選手を4人は必要だ。ネトやエステヴァオは良い補強だ。パーマーが残るかどうかは問題ではないが、疑念があってはならない。彼らを取り巻くのは誰か。生まれつきのリーダーではない。
新しいプロジェクトを成功させるには、プレミアリーグで5～6年プレーした経験が欠かせない。今の若手にはそれがなく、モイセス・カイセドも昨季は良かったが、今年は調子を落としている。彼を支える経験者がいないからだ。ジェームズが中盤に入ることもあるが、前線に上がってしまう。結果としてカイセドは孤立している。
「各ポジションの周囲を経験豊富な選手で固める必要がある。そうすれば、監督は戦術的な布陣を組む際により多くの選択肢を持てるようになる。今の監督には若い選手しかいないのだ。」
チェルシーは選手獲得戦略の見直しを迫られている
デサイーは、チェルシーがチーム編成を見直していることについてこう語った。「4年前、彼らはポチェッティーノ監督の下で若手を獲得し、育てるプロジェクトを掲げていた。高額でも気にしなかった。成功すれば価値は上がるからだ。
昨年もその戦略は当たった。批判を浴びながらも、自分たちのやり方に確信を持った。だが昨季は混乱した。
「しかし、同じレベルの選手たち――あれほど若く才能があっても――で続けていけると思ったのは間違いだった。それだけでは不十分だ」
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チェルシーの2025-26シーズン日程：次はマンチェスター・ユナイテッドとの大一番
ロゼニオール監督率いるチェルシーは、数十億ポンドを投じた陣容で土曜にマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎える。勝利すればチャンピオンズリーグ出場権と批判の沈静化につながり、2026年夏にさらに補強できる。