マルセイユ、公式発表：ロンゴリア会長との契約解除で合意

パブロ・ロンゴリアは、もはやマルセイユの会長ではない。
アタランタ、サッスオーロ、ユヴェントス、バレンシアで指揮を執ったこのスペイン人幹部は、2020年7月に同胞のアンドニ・ズビザレッタの後任としてスポーツディレクターとして同クラブに加入し、2021年2月から会長に就任していた。
パブロ・ロンゴリアは、もはやマルセイユの会長ではない。
アタランタ、サッスオーロ、ユヴェントス、バレンシアで指揮を執ったこのスペイン人幹部は、2020年7月に同胞のアンドニ・ズビザレッタの後任としてスポーツディレクターとして同クラブに加入し、2021年2月から会長に就任していた。
McCourt Globalとパブロ・ロンゴリアは、彼の退団条件について合意に達しました。
オリンピック・マルセイユは、パブロ・ロンゴリアが過去6年間にわたりクラブに対して示してきた献身、情熱、そして献身を称えたいと思います。彼の今後の活躍を心から祈念します。
パブロ・ロンゴリアは、この6シーズンにわたり自身に寄せられた信頼に対し、オリンピック・マルセイユに感謝の意を表するとともに、この道のりを共に歩んでくれたスタッフ、選手、そしてサポーターの皆さんに心からの感謝を伝えています。