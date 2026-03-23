マルセイユ、公式発表：ロンゴリア会長との契約解除で合意

McCourt Globalとパブロ・ロンゴリアは、彼の退団条件について合意に達しました。





オリンピック・マルセイユは、パブロ・ロンゴリアが過去6年間にわたりクラブに対して示してきた献身、情熱、そして献身を称えたいと思います。彼の今後の活躍を心から祈念します。





パブロ・ロンゴリアは、この6シーズンにわたり自身に寄せられた信頼に対し、オリンピック・マルセイユに感謝の意を表するとともに、この道のりを共に歩んでくれたスタッフ、選手、そしてサポーターの皆さんに心からの感謝を伝えています。











