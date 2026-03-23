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マルセイユ、公式発表：ロンゴリア会長との契約解除で合意

スペイン人幹部がフランスのクラブを去る。

パブロ・ロンゴリアは、もはやマルセイユの会長ではない。


アタランタ、サッスオーロ、ユヴェントス、バレンシアで指揮を執ったこのスペイン人幹部は、2020年7月に同胞のアンドニ・ズビザレッタの後任としてスポーツディレクターとして同クラブに加入し、2021年2月から会長に就任していた。


  • OMの公式発表

    McCourt Globalとパブロ・ロンゴリアは、彼の退団条件について合意に達しました。


    オリンピック・マルセイユは、パブロ・ロンゴリアが過去6年間にわたりクラブに対して示してきた献身、情熱、そして献身を称えたいと思います。彼の今後の活躍を心から祈念します。


    パブロ・ロンゴリアは、この6シーズンにわたり自身に寄せられた信頼に対し、オリンピック・マルセイユに感謝の意を表するとともに、この道のりを共に歩んでくれたスタッフ、選手、そしてサポーターの皆さんに心からの感謝を伝えています。




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