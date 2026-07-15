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マルセイユは、メイソン・グリーンウッドのフェネルバフチェへの移籍承認について公式声明で説明した。
マルセイユ、グリーンウッドの退団を説明
マルセイユはグリーンウッドのフェネルバフチェへの完全移籍を発表した。24歳のフォワードは南フランスで2シーズンを過ごし、今イスタンブールへ移る。クラブは「実り多いシーズンだった」と述べ、双方の合意による移籍だと説明した。
リーグ・アンの同クラブは公式声明で感謝を表明し、次のように述べた。「オリンピック・ド・マルセイユは、メイソン・グリーンウッドのフェネルバフチェへの移籍を発表します。 2024年夏に加入したグリーンウッドは2シーズンマルセイユでプレーしました。今回の移籍は選手とクラブの協議によるもので、双方合意で契約を終了します。マルセイユはグリーンウッドの貢献に感謝し、今後の成功を祈っています。」
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ピッチ上の生産性統計
グリーンウッドの得点力は一貫して高かった。マルセイユでのデビューシーズン、36試合で22ゴール6アシストを記録し、クラブのリーグ2位とCL出場権獲得に貢献した。続く2025-26シーズンには全45試合で26ゴール11アシストをマークした。
卓越した技術でリーグ・アン屈指の存在となり、UNFP年間最優秀選手賞の最終候補5名に入った。規律違反やスポーツディレクターのメディ・ベナティアとの不和が報じられたが、ピッチでの影響力は圧倒的だった。マルセイユは市場価値がピークのうちに売却し、利益を得た。
彼のサイン争奪戦のドラマ
トルコへの道は、スペインの強豪アトレティコ・マドリードを巡るドラマに彩られた。ディエゴ・シメオネ監督は、元マンチェスター・ユナイテッドのこの選手をアントワーヌ・グリーズマンの後継者と見なし、獲得競争で優位に立っていた。しかし交渉の最終段階で選手側との連絡が途絶え、アトレティコが「軽視された」と感じて移籍話は破談となった。
フェネルバフチェはこの混乱に乗じ、グリーンウッドの獲得に成功した。マルセイユには総額3900万ユーロの移籍金を3年均等分割で支払う予定で、国内での支配力回復を目指すクラブにとって大きな負担となる。
- AFP
イスタンブールでの新たなスタート
グリーンウッドはフェネルバフチェと4年契約を結び、攻撃の要としての活躍が期待されている。彼は移籍を喜び、新クラブの大きさを強調した。トルコファン向けの公式ビデオで、スーパー・リグからのオファーにほとんど迷わなかったと語った。
トルコ到着時、彼は「興味を示してくれたので迷わず決断した。ここがトルコ最大クラブだと理解している。早くプレーしたい」と語った。スペインのヘタフェ、フランスのマルセイユで成功を収めたグリーンウッドは、4つ目の欧州リーグで得点力を示そうとしている。
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