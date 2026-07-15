マルセイユは、メイソン・グリーンウッドのフェネルバフチェへの移籍承認について公式声明で説明した。

グリーンウッドの得点力は一貫して高かった。マルセイユでのデビューシーズン、36試合で22ゴール6アシストを記録し、クラブのリーグ2位とCL出場権獲得に貢献した。続く2025-26シーズンには全45試合で26ゴール11アシストをマークした。

卓越した技術でリーグ・アン屈指の存在となり、UNFP年間最優秀選手賞の最終候補5名に入った。規律違反やスポーツディレクターのメディ・ベナティアとの不和が報じられたが、ピッチでの影響力は圧倒的だった。マルセイユは市場価値がピークのうちに売却し、利益を得た。



