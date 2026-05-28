マルセイユは今夏、メイソン・グリーンウッドの移籍オファーを検討する。新スポーツディレクターが明かした。

マルセイユはロレンツィ氏を新スポーツディレクターに任命したと発表した。元ブレスト幹部は的確な補強で定評があり、ベナティア氏の後任として南仏へ赴く。

公式ウェブサイトでのインタビューでロレンツィは、リーグ・アンの強豪に加わることを誇りに思うと述べ、「マルセイユへ加入できたことはチャンスであり、名誉であり、誇りを持って受ける大きな挑戦だ。何よりも会長とオーナーの信頼に感謝したい」と語った。 私の目標は、明確な価値観と、このユニフォームを着る選手たちへの信頼に根ざした、持続可能なスポーツプロジェクトの構築に貢献することです。クラブとサポーターの皆様のために、高い基準を持って取り組んでいきます。」