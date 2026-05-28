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マルセイユは今夏、メイソン・グリーンウッドの移籍オファーを検討する。新スポーツディレクターが明かした。
ロレンツィがヴェロドロームの指揮を執る
マルセイユはロレンツィ氏を新スポーツディレクターに任命したと発表した。元ブレスト幹部は的確な補強で定評があり、ベナティア氏の後任として南仏へ赴く。
公式ウェブサイトでのインタビューでロレンツィは、リーグ・アンの強豪に加わることを誇りに思うと述べ、「マルセイユへ加入できたことはチャンスであり、名誉であり、誇りを持って受ける大きな挑戦だ。何よりも会長とオーナーの信頼に感謝したい」と語った。 私の目標は、明確な価値観と、このユニフォームを着る選手たちへの信頼に根ざした、持続可能なスポーツプロジェクトの構築に貢献することです。クラブとサポーターの皆様のために、高い基準を持って取り組んでいきます。」
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グリーンウッドに関する決定が迫っている
ロレンツィ監督にとって、最も差し迫った課題の一つがグリーンウッドの去就だ。 元マンチェスター・ユナイテッドのフォワードで、2025-2026シーズンには45試合で26ゴール11アシストを記録したチームの中心選手だ。しかし、高い市場価値があるため、マルセイユが財政規制に対応して2026-27シーズンの予算を再調整する中で、放出の有力候補にもなっている。
『レキップ』の取材に、ロレンツィはグリーンウッドの夏移籍について率直に語った。「彼については慎重に検討している。好機があれば検討せざるを得ない。 ただし、クラブと選手双方の立場がある。我々は内部で適切に管理し、関係者の最善の解決策を見出すことが役割だ」
マルセイユの補強に関する新たな方針
ロレンツィ氏は、個々の選手だけでなくクラブ全体の移籍戦略を見直す必要があると語った。マルセイユはリーグ・アン5位で来季チャンピオンズリーグではなくヨーロッパリーグに出場するためだ。新監督は高額スターに頼らず、ファンに響く団結力のあるチーム作りとユースアカデミーの強化を目指す。
移籍市場についてロレンツィは『レキップ』に語った。「選手獲得にはもっと工夫が必要だ。 私はチーム全体を最優先する。我々は、結束とアイデンティティを築ける選手を見つけ、ピッチで戦い、サポーターが共感できる選手を育成する。トレーニングセンターの若手も育成し、長期的には投資を回収するつもりだ。」
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夏の移籍市場が迫り、プレッシャーが高まっている。
DNCG（フランスサッカー界の財務監視機関）がクラブの会計を厳しくチェックしている今、ロレンツィの就任はタイミングが重要だ。グリーンウッドのような高価な選手を売れば、マルセイユはロレンツィがヴェロドロームのサポーターに約束した「独創的な」補強を進める余裕ができる。