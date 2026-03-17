マルセイユの選手団がフランスを訪れ、レアル・マドリードのレジェンド、ジネディーヌ・ジダンが手がける新しいパデルセンターを視察。メイソン・グリーンウッドもジダンと対面した。

マルセイユの選手団は、リーグ・アンでオセールに1-0で勝利してから3日後の月曜日、Z5パデルセンターを訪問した。この遠征のハイライトは、元フランス代表およびレアル・マドリードのレジェンド、ジダンが同席したことだった。 訪問中、チームが団結を深めるために集まった際、グリーンウッドがこの伝説的なミッドフィールダーと握手する姿が写真に収められた。ベイエ監督は、過酷な国内リーグ戦を戦う選手たちを労い、士気を高めるためにこの遠征を企画し、ピッチ外でリラックスしながら友好的な競技を楽しめる機会を提供した。