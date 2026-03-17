Getty/GOAL
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マルセイユの選手団がフランスを訪れ、レアル・マドリードのレジェンド、ジネディーヌ・ジダンが手がける新しいパデルセンターを視察。メイソン・グリーンウッドもジダンと対面した。
Z5パデルでの特別ミーティング
マルセイユの選手団は、リーグ・アンでオセールに1-0で勝利してから3日後の月曜日、Z5パデルセンターを訪問した。この遠征のハイライトは、元フランス代表およびレアル・マドリードのレジェンド、ジダンが同席したことだった。 訪問中、チームが団結を深めるために集まった際、グリーンウッドがこの伝説的なミッドフィールダーと握手する姿が写真に収められた。ベイエ監督は、過酷な国内リーグ戦を戦う選手たちを労い、士気を高めるためにこの遠征を企画し、ピッチ外でリラックスしながら友好的な競技を楽しめる機会を提供した。
マルセイユのスター選手たちがレジェンドと握手を交わす
クラブはこの思い出に残るひとときを、すぐにサポーターたちと共有しました。マルセイユの公式インスタグラムアカウントには、ジダンがチームのスター選手たちと一緒にポーズをとる写真が数枚投稿されました。「パデルの時間。団結、分かち合い、そして温かい雰囲気が漂うひととき」とキャプションには記されていました。「世界で最も有名なマルセイユっ子たちと共に過ごしたパデルの午後。 Z5パデルとジネディーヌ・ジダン氏に、素晴らしいおもてなしをありがとうございました。」
グリーンウッドの好調ぶり
イングランド代表FWのグリーンウッドは、2024年7月にマンチェスター・ユナイテッドから2600万ユーロで完全移籍して以来、絶好調を維持している。今シーズン、全大会通算38試合に出場し、25ゴール8アシストという素晴らしい成績を残しており、国内リーグではリーグ・アン25試合で15ゴールを記録している。欧州の舞台では、チャンピオンズリーグ8試合で3ゴールを挙げている。
- AFP
マルセイユの今後はどうなるのか
体力を回復させたチームは、再び国内リーグ戦に注力することになる。マルセイユは現在、リーグ・アンで勝ち点49を獲得し、首位パリ・サンジェルマン、2位のランスに次ぐ3位につけている。先週金曜日にオーセールに1-0で勝利したことで、欧州カップ戦出場権争いへの望みをしっかりと繋いでいる。 次は、日曜日に5位のリールとの厳しいホーム戦が控えている。その試合の後、4月5日にはアウェイでモナコと対戦し、その数日後にはメッツをホームに迎える。
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