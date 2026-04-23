マルセイユの練習でメイソン・グリーンウッドが「好き勝手に振る舞う」と報じられ、「チームの雰囲気が悪い」との声も。

ベルハンダの批判は、平日の練習中、カメラの映らないところで起きていることに特化したものだった。グリーンウッドが優遇され、それがチーム内に反感を生んでいると示唆した。コーチ陣の戦術要求に従わず、他の選手と同じやり方を守っていないという。

ベルハンダは受けたフィードバックを具体的に挙げ、「グリーンウッド？ 彼はトレーニングでそれほど素晴らしくない。自分のやりたいようにやっている。試合には勝っているかもしれないが、チームに悪い雰囲気を持ち込み、特権を求め、練習でも好き勝手に振る舞うのは、良い手本とは言えない」と語った。