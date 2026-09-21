アンヘル・ゴメスの見事なプレーでチームが同点に追いついたにもかかわらず、ジェネジオ監督は、その直後の集中力低下がマルキーニョスの決勝点とティモシー・ウェアの退場につながったとして批判した。指揮官は試合後の称賛を公然と退け、流れを何度もつかみ損ねるのは容認できないと強調した。

試合後の記者会見で報道陣に不満をぶつけたジェネジオ監督は、こう言い切った。「同じことを繰り返し言うのには少しうんざりしている。2-1で負けて満足することはできないし、特に同じミスをしているのだからなおさらだ。私たちは自分たちのミスから学んでいない。

「ヨーロッパ最高のチームを相手にした試合で、選手たちを責めるつもりはまったくない。敗戦に甘んじていては前に進めない。この試合で踏ん張るためには、これまでの試合を生かすべきだった」