AFP
翻訳者：
マルセイユの指揮官ブルーノ・ジェネジオ監督、ル・クラシック敗戦でリーグ・アンの降格圏に沈み「成熟さの欠如」を批判
高くつくミスが危機を深刻化させる
日曜夜、ヴェロドロームで宿敵パリ・サンジェルマンを相手に、自チームが再び痛恨の打撃を受けるのを目の当たりにし、ジェネジオは深い苛立ちに包まれた。マルセイユの指揮官は、勝負どころで同じようなミスが再び表面化したことを受け、過去の過ちから学べない選手たちの姿勢を問題視した。この痛手となる結果によって、チームの脆弱な勝負強さはさらに浮き彫りとなり、クラブはリーグ・アンの降格圏に低迷している。
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監督が精神的なもろさを嘆く
アンヘル・ゴメスの見事なプレーでチームが同点に追いついたにもかかわらず、ジェネジオ監督は、その直後の集中力低下がマルキーニョスの決勝点とティモシー・ウェアの退場につながったとして批判した。指揮官は試合後の称賛を公然と退け、流れを何度もつかみ損ねるのは容認できないと強調した。
試合後の記者会見で報道陣に不満をぶつけたジェネジオ監督は、こう言い切った。「同じことを繰り返し言うのには少しうんざりしている。2-1で負けて満足することはできないし、特に同じミスをしているのだからなおさらだ。私たちは自分たちのミスから学んでいない。
「ヨーロッパ最高のチームを相手にした試合で、選手たちを責めるつもりはまったくない。敗戦に甘んじていては前に進めない。この試合で踏ん張るためには、これまでの試合を生かすべきだった」
反抗的な指揮官、辞任を拒否
直近5試合で4敗目を喫したことで、フランスの強豪は今季序盤の時点で2011-12シーズン以来初めて降格圏の下位3チームに沈んだ。監督への視線が一段と厳しさを増す中でも、指揮官は惜敗に安堵するつもりはないとした。
ピッチ上で続くチームの課題について、ジェネジオ監督は次のように付け加えた。「私は試合に勝つためにここにいるのであって、敗戦後に称賛されるためではない。同じミスで負け続けていて、フラストレーションがたまる。チームは欧州最高のチームを相手に、持てるもの以上のすべてを出した。この3〜4週間、同じ問題が繰り返されている。集中力の欠如、成熟さの欠如だ。守備でも、ビルドアップでも、必要なことはやれた。もし素晴らしいゴールを決められていたなら、拍手を送っていただろう……。だが、ここでの名誉ある敗戦に私は満足できない」
自身の立場を巡る憶測を否定しつつ、職務へのコミットメントを改めて示したジェネジオ監督は、こう述べた。「辞任を考えていることはない。選手たち、そしてフロントと話をするつもりだ。私の焦点は、このチームを前進させることにある」
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残留争いが覚悟を試す
気掛かりなスタートを受け、ジェネジオはチームのメンタル面の立て直しという難しい課題に直面している。ウェアの出場停止により、第6節を前に守備陣の再編を強いられることになる。マルセイユは今やこの悪い流れを速やかに止め、重要な勝ち点を積み上げてリーグ・アンの降格圏から抜け出さなければならない。
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