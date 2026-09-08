3試合を終えて、勝ち点は3。1勝2敗で、直近では日曜日にホームでパリFCに敗れた。 マルセイユは、補強を夢見ながらも実現できず、ただ見守るしかなかった夏を経て、ブレーキをかけたままの形でリーグ・アンをスタートさせた。 新加入選手の欄には大きなゼロが刻まれ、スタッド・ヴェロドロームには新戦力の姿は見られなかった。しかも、今後の見通しも明るくない。それを認めたのがOMの会長ステファーヌ・リシャールで、同氏によれば緊縮策は今後数カ月も続くという。DNCGの基準を外れないためには、避けられない措置だ。
翻訳者：
マルセイユの危機。主力の放出、給与総額の削減、そして泣きたくなるような順位。未来は明るくない
「削減はまだ終わっていない」
「全体として、チームの規模は縮小され、給与総額の大幅な削減を実現することができた」とリシャールは語った。「これほど短い期間でこうしたことが実現したのは、クラブの歴史上前例がない。一部の選手とは現在も交渉が続いており、彼らには感謝している。自発的に申し出てくれた選手もいれば、この極めて重要な取り組みに加わることへの関心を示してくれた選手もいる。これは、年末にDNCG（フランスサッカーの財務監督機関）との会合に向けて、我々が成し遂げたすべてを示すために取り組まなければならないものだ。ここ2シーズンと比べて、我々の軌道は完全に変わった。目標にはまだ到達していないのは明らかだが、今後なお実行できることはすべて、我々の立場を支える助けになる。年末にDNCGの前で行う我々の主張においてもね」
グリーンウッド獲得はなし、ジェネジオがパイシャオンをめぐって「対立」
DNCGと欧州のファイナンシャル・フェアプレー規則の圧力を受け、マルセイユは総年俸を1億6000万ユーロから1億ユーロ未満へ削減することを約束した。削減幅は30～35％となったが、それでも十分ではなく、OMは今後も総年俸の圧縮に取り組み、移籍による収入を生み出すために売却の可能性も追求し続ける。ここ数年、ロンゴリアとベナティアの体制下では、デ・ゼルビの要望に応えるためでもあったとはいえ、身の丈以上のことをしてきたが、チャンピオンズリーグ出場による収入がないことで、突然、苦しい時期が始まった。
つまり、この出血はまだ止まっていない。この夏には、グリーンウッド、ティンバー、ルジ、アubameyang、バレルディ、パヴァールといった主力選手たちが去った。一方で、土壇場で引き留められた選手もおり、たとえパイシャオンとホイビュアのケースでは、ブルーノ・ジェネジオが間に入った。OMには確かに財務を立て直す必要があるが、影の薄いシーズンを送る余裕はない。この街の期待は大きく、それに見合うものが求められている。
グイリの肩にすべてがかかる
今のマルセイユは、大部分が数カ月前に主要な欧州大会出場を逃した時の顔ぶれのままだ。昨季はルッリの控えだったデ・ランゲが正GKに昇格し、最終ラインではエメルソン・パルミエリ、アゲルド、イーガン・ライリーというベテラン勢が踏ん張っている。中盤ではホイビュアが引き続き柱で、攻撃ではパイシャオン、3試合で4得点を挙げているグイリ、そしてバシャクシェヒルでの経験を経て復帰したハリトがゴールを保証しなければならない。さらにファリス・ムンバニャ。昨季はクレモナで謎の存在だった（5試合出場、プレー時間88分、0得点）。ジェネジオが欧州カップ戦出場を果たすには半ば奇跡を起こさなければならない。OMが再び重要な順位を争う姿を見るには時間が必要だ。かなりの時間が。
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