DNCGと欧州のファイナンシャル・フェアプレー規則の圧力を受け、マルセイユは総年俸を1億6000万ユーロから1億ユーロ未満へ削減することを約束した。削減幅は30～35％となったが、それでも十分ではなく、OMは今後も総年俸の圧縮に取り組み、移籍による収入を生み出すために売却の可能性も追求し続ける。ここ数年、ロンゴリアとベナティアの体制下では、デ・ゼルビの要望に応えるためでもあったとはいえ、身の丈以上のことをしてきたが、チャンピオンズリーグ出場による収入がないことで、突然、苦しい時期が始まった。





つまり、この出血はまだ止まっていない。この夏には、グリーンウッド、ティンバー、ルジ、アubameyang、バレルディ、パヴァールといった主力選手たちが去った。一方で、土壇場で引き留められた選手もおり、たとえパイシャオンとホイビュアのケースでは、ブルーノ・ジェネジオが間に入った。OMには確かに財務を立て直す必要があるが、影の薄いシーズンを送る余裕はない。この街の期待は大きく、それに見合うものが求められている。