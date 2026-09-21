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翻訳者：
マルセイユのファン、PSG戦敗戦中にアメリカ人オーナーのフランク・マッコート氏を「リーグ・ドゥ計画」とやゆ
ヴェロドロームで危機が深まる
マルセイユのサポーターは日曜日、自分たちの感情をこれ以上ないほど明確に示し、クラブのアメリカ人オーナーであるマコート氏に向けた敵対的な横断幕を掲げた。抗議は、スタッド・ヴェロドロームで行われたPSGとの険悪なリーグ・アンの一戦の前、そして試合中に起きた。
本拠地のマルセイユは宿敵相手に2-1で敗れ、雰囲気はさらに悪化した。この敗戦は、フランス南部のクラブにとって悲惨な節目となった。マルセイユはこれで、全公式戦で5連敗となった。さらに特筆すべきは、クラブがトップリーグのシーズン開幕5試合で4敗を喫したのは、これが史上初めてだという点である。
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ファンがチャンピオンズ・プロジェクトを嘲笑
ファンの怒りの主な原因は、マコート体制で約束が果たされていないことにある。元ロサンゼルス・ドジャースのオーナーである同氏は2016年にクラブを買収した際、マルセイユをフランスサッカーの頂点、そして欧州のエリートの地位へ戻すことを目指していた。
就任に際し、マコートは野心的な「チャンピオンズ・プロジェクト」を打ち出し、4年間で2億ユーロの初期投資を約束した。しかし、多くの選手に多額の資金を投じたにもかかわらず、チームは安定も継続的な成功もまったく手にできていない。
サポーターは日曜日、スタンドからこの壮大な構想を容赦なく嘲笑した。怒れるホームサポーターが掲げた目立つバナーには、こう記されていた。「2016年：チャンピオンズ・プロジェクト。2026年：リーグ・ドゥ・プロジェクト？ マコート出て行け」
ル・クラシックで後れを取る
マルセイユはかつて、1980年代後半から1990年代前半にかけて国内で圧倒的な強さを誇り、フランスサッカー界の紛れもない王者だった。また、1993年に歴史的偉業を達成し、今なおチャンピオンズリーグを制した唯一のフランス勢でもある。
しかし、『ル・クラシック』における勢力図は劇的に変化した。1990年代に名の知れたスター選手たちが加わったことで当初この激しいライバル関係に火がついた一方で、マルセイユは今やパリのライバルに大きく水をあけられている。
2011年のカタール系投資家による買収後、現在は欧州王者2連覇中のパリ・サンジェルマンが、両者の競争力の差が広がっていることを際立たせている。一方のマルセイユは、リーグ・アン制覇から2010年以降遠ざかっており、最後のタイトルも2012年の、現在は廃止されたリーグカップまでさかのぼる。
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ジェネシオに待ち受ける厳しい日々
混迷の夏を経て現状の苦境がさらに深まったマルセイユにとって、目先の将来は厳しいものとなっている。チャンピオンズリーグ出場権を逃したことで、クラブは重要な収入として数百万ユーロを失った。
こうした深刻な財政的制約のため、取締役会は今夏の移籍市場で新戦力を1人も補強できなかった。この明白な投資不足により、新指揮官ブルーノ・ジェネジオは手薄なスカッドと、流れを変えるためのごく限られた戦術的選択肢しか持たない状況に置かれている。
チームが不名誉な歴史的記録を次々と作り、ファンがオーナー陣に公然と反旗を翻す中、ジェネジオはこの悪循環を止めるという極めて困難な任務に直面している。マルセイユは、マコートにのしかかる甚大なプレッシャーを和らげるためにも、何としても結果を必要としている。
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