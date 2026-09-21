マルセイユのサポーターは日曜日、自分たちの感情をこれ以上ないほど明確に示し、クラブのアメリカ人オーナーであるマコート氏に向けた敵対的な横断幕を掲げた。抗議は、スタッド・ヴェロドロームで行われたPSGとの険悪なリーグ・アンの一戦の前、そして試合中に起きた。

本拠地のマルセイユは宿敵相手に2-1で敗れ、雰囲気はさらに悪化した。この敗戦は、フランス南部のクラブにとって悲惨な節目となった。マルセイユはこれで、全公式戦で5連敗となった。さらに特筆すべきは、クラブがトップリーグのシーズン開幕5試合で4敗を喫したのは、これが史上初めてだという点である。