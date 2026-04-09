マルセイユのハビブ・ベイ監督は、メイソン・グリーンウッドの起用が「守備の穴」につながっていると認めた。

元マンチェスター・ユナイテッドのグリーンウッドは、今シーズンもマルセイユで39試合に出場し、25ゴール8アシストを記録している。

その決定力は疑いようがないが、マルセイユ内では賛否が分かれており、ベイェも守備面の改善が必要と指摘する。グリーンウッドは、チームの最大の強みでありながら、同時に最大の弱点でもあるという見方もされている。











