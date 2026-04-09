AFP
翻訳者：
マルセイユのハビブ・ベイ監督は、メイソン・グリーンウッドの起用が「守備の穴」につながっていると認めた。
マルセイユのエースが抱えるジレンマ
元マンチェスター・ユナイテッドのグリーンウッドは、今シーズンもマルセイユで39試合に出場し、25ゴール8アシストを記録している。
その決定力は疑いようがないが、マルセイユ内では賛否が分かれており、ベイェも守備面の改善が必要と指摘する。グリーンウッドは、チームの最大の強みでありながら、同時に最大の弱点でもあるという見方もされている。
- Getty
ベイェは守備面の課題を認めた
ベイェ監督は、グリーンウッドのポジションをチームがどう補っているかについて高まる批判に答えを迫られている。木曜の記者会見では、マルセイユがボールを持たない場面で24歳選手が抱える限界を率直に語った。
「彼は守備で50メートル以上走ることはほとんどない。それでもパスのコースは遮断できる。攻撃での貢献が大きいので、守備の不足は受け入れなければならない。メイソンは私たちの攻撃にとって重要で、その長所を奪ってはならない。ただし、守備は still 改善の余地がある」と語った。
ムバッペとの比較
『フット・メルカート』は、パリ・サンジェルマンがキリアン・エムバペを中心にチームを構築した例や、現在のレアル・マドリードの手法に類似している指摘する。つまり、残る10人は、一瞬で試合を左右する1人を支えるため、より努力しなければならない。ベイェ監督はグリーンウッドを「マルセイユにとって不可欠な、試合の流れを変える存在」と位置づけ、そのために自ら犠牲を払う覚悟だ。
- AFP
メッツ戦を前に、負傷者から復帰の朗報
マルセイユは金曜夜、ヴェロドロームでメス戦に臨む。ベイェ監督は、リール戦での接触影響が残るグリーンウッドがメンバーに復帰すると明かした。
ベイェは「状態は良くなったがまだ痛みがある。リール戦で激しい接触を受けた」と説明した。さらに「彼は優れた選手だ。モナコ戦でも彼なら違いを生み出しただろう。メイソンは試合の流れを変えられる選手で、彼の復帰は大きい」と続けた。