夏の移籍市場が閉幕する中、オリンピック・マルセイユとアスレティック・ビルバオは、欧州5大リーグで新戦力の加入が1人もなかった唯一の2クラブとして完全に際立つ存在となった。完全移籍、行使されたオプション、あるいはレンタル移籍を問わず、両クラブは今夏の移籍市場で陣容に追加を行わなかった。当初はレンタル加入や事前に取り決められていた条項の行使のみに頼っていたクラブが他にもわずかにあった一方で、マルセイユとビルバオは現代の欧州サッカーにおける真の異例と言える。