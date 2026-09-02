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翻訳者：
マルセイユとアスレティック・ビルバオ、欧州5大リーグで今夏まだ補強がない唯一のクラブに
今夏の移籍市場における異例の現象
夏の移籍市場が閉幕する中、オリンピック・マルセイユとアスレティック・ビルバオは、欧州5大リーグで新戦力の加入が1人もなかった唯一の2クラブとして完全に際立つ存在となった。完全移籍、行使されたオプション、あるいはレンタル移籍を問わず、両クラブは今夏の移籍市場で陣容に追加を行わなかった。当初はレンタル加入や事前に取り決められていた条項の行使のみに頼っていたクラブが他にもわずかにあった一方で、マルセイユとビルバオは現代の欧州サッカーにおける真の異例と言える。
- Photo Players Images
静かな移籍市場の背景にある異なる理由
両クラブはいずれも新戦力の補強がないという共通点を持つが、その静かな移籍市場の背景にある理由は大きく異なる。アスレティックの動きのなさは、バスクの下部組織出身、あるいはバスク系の選手にほぼ限定して頼るという長年の伝統に沿ったものだ。対照的に、マルセイユの補強が完全に停滞しているのは、この夏を通してリーグ・アンの同クラブを悩ませてきた深刻な財政的制約に直接起因している。
主力スター選手たちの大規模な流出
マルセイユの今夏は、いかなる戦力補強よりも注目度の高い退団によって大きく特徴づけられている。フランスのクラブはメイソン・グリーンウッドのフェネルバフチェ加入、ファクンド・メディナのレバークーゼン移籍、クインテン・ティンバーのクリスタル・パレス加入を含む、多くのタレントと別れることになった。さらに、ヘロニモ・ルジがマンチェスター・シティへ向かい、ピエール＝エメリク・オーバメヤンがラ・コルーニャに加入し、レオナルド・バレルディがローマへ移籍したほか、ビラル・ナディルとハメド・トラオレも退団した。
- AFP
厳しいシーズンを前に
戦力が大幅に削がれ、補強もまったくない中で、マルセイユは国内と欧州の舞台で戦うにあたり厳しい戦いを強いられる。首脳陣と補強担当スタッフは、この先の過酷な数カ月を乗り切るため、内部の戦力と若手育成に大きく頼らざるを得ない。シーズンが本格化する中、このフランスの名門は、新戦力を加えずとも現有戦力がプレッシャーに耐えられることを証明しなければならない。
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