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マルセイユで得点ラッシュを見せるメイソン・グリーンウッドが、チャンピオンズリーグ2度の優勝を誇るクラブの移籍候補として浮上している
ユヴェントス、グリーンウッドを夏の補強の最優先候補に据える
ビアンコネリは大幅なチーム再編を計画しており、この24歳の選手を最優先の獲得候補に挙げている。『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ユヴェントスの首脳陣は2024年からこのフォワードの成長を注視しており、今や彼が攻撃陣を率いるにふさわしい人物であると確信している。
トリノのクラブは、セリエAの常勝チームとしての地位を取り戻すため、新たな活力を求めている。ユヴェントスが2026-27シーズンを視野に入れる中、グリーンウッドはイタリアサッカーの戦術的環境下で活躍できる目玉補強選手と見なされている。
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リーグ・アンでの活躍が注目を集めている
グリーンウッドはスタッド・ヴェロドロームに移籍して以来、目覚ましい成長を遂げ、マルセイユの攻撃陣において誰もが認める中心選手となった。昨シーズンに22得点を挙げた後、今シーズンもその勢いを維持し、全大会通算38試合に出場して25得点、8アシストを記録している。
特に国内リーグでの活躍は際立っており、現在リーグ・アンの得点ランキングで15ゴールを挙げて首位に立っている。マルセイユがチャンピオンズリーグで早期敗退したにもかかわらず、グリーンウッド個人の評価は上昇の一途をたどり、欧州各地やサウジ・プロリーグからも関心を集めている。
選手交換の可能性により、移籍金が下がる可能性がある
報道によると、マルセイユはエース選手に4200万ポンドの評価額を付けており、ユヴェントスにとって現金のみでの取引ではこの金額を捻出するのは難しいかもしれない。しかし、過去の取引によって築かれた両クラブの良好な関係が、選手交換を伴う柔軟な解決策への道を開く可能性がある。
『トゥットスポルト』の報道によると、総支出を抑えるため、ジョナサン・デイヴィッドやエドン・ゼグロヴァが交渉に組み込まれる可能性があるという。このような動きは双方にとって都合が良く、一方でマンチェスター・ユナイテッドは依然として多額の転売条項を保持しており、これが最終的な移籍金に影響を与えることになるだろう。
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マルセイユでの過渡期
2029年まで契約が残っているにもかかわらず、マルセイユにおけるグリーンウッドの将来は依然として不透明だ。 24歳の彼は、自身のチームへの定着に大きく貢献したロベルト・デ・ゼルビ前監督の退任を含め、クラブにおける過渡期を乗り越えなければならなかった。新監督ハビブ・ベイェの下でマルセイユが来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得できなければ、ユヴェントスは同選手をイタリアへの移籍に説得する上で大きな優位性を得られると考えている。
しかし、現時点ではグリーンウッドはマルセイユでの任務に集中し続けるだろう。マルセイユは現在リーグ・アンで3位につけており、4位のリヨンとはわずか2ポイント差だ。次節は日曜日にリールと対戦する。
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