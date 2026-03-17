マルセイユで得点ラッシュを見せるメイソン・グリーンウッドが、チャンピオンズリーグ2度の優勝を誇るクラブの移籍候補として浮上している

2029年まで契約が残っているにもかかわらず、マルセイユにおけるグリーンウッドの将来は依然として不透明だ。 24歳の彼は、自身のチームへの定着に大きく貢献したロベルト・デ・ゼルビ前監督の退任を含め、クラブにおける過渡期を乗り越えなければならなかった。新監督ハビブ・ベイェの下でマルセイユが来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得できなければ、ユヴェントスは同選手をイタリアへの移籍に説得する上で大きな優位性を得られると考えている。

しかし、現時点ではグリーンウッドはマルセイユでの任務に集中し続けるだろう。マルセイユは現在リーグ・アンで3位につけており、4位のリヨンとはわずか2ポイント差だ。次節は日曜日にリールと対戦する。