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マルセイユが移籍金を提示する中、メイソン・グリーンウッドの父親が夏の移籍に向けセリエAの強豪と接触
ローマがグリーンウッド獲得の最有力候補に浮上
マルセイユでの活躍を受け、グリーンウッドは再び移籍市場で注目されている。24歳の彼は今季45試合で26ゴール11アシストを記録。イタリア『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ローマが獲得に本腰を入れ、父親もクラブと接触したという。
マルセイユは財政難からオファーを検討する構えで、CL出場を逃したクラブは6月30日の年度末までに資金を確保し、DNCGの監視に対応しなければならない。
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欧州各クラブからの関心が強まる中、マルセイユが移籍金を設定
マルセイユはグリーンウッドの移籍金を5000万ユーロ（約4200万ポンド／5700万ドル）に設定し、安値でのオファーを回避する方針だ。彼の好調とリーグ・アン最優秀選手賞ノミネートで市場価値は急上昇している。
ローマだけでなく、ユヴェントス、アトレティコ・マドリード、ボルシア・ドルトムントも関心を示している。サウジ・プロリーグのクラブも注目しているが、本人は欧州残留を希望しているという。
ローマは来季CL出場権を獲得しており、交渉で有利に立つとみられる。両クラブの良好な関係も移籍話を後押しするだろう。
グリーンウッド、将来に関する憶測に言及
将来が不透明な中でも、グリーンウッドは先日、フランスでの今シーズンやリーグ・アンでの経験に前向きなコメントを残した。
「チームはここ数か月難しい時期だったが、個人としては良いシーズンだった」と『フット・メルカート』の取材に語った。「今年のベストイレブンは素晴らしい選手ばかりで、トロフィーを受け取れて嬉しい。リーグ・アンは素晴らしいリーグだ。ここでプレーできたことは幸せで、残りたいと思っている」
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夏の交渉は激化すると見込まれる
マルセイユは6月の期限までに財政バランスを黒字化したい。そのためグリーンウッドの去就は今夏の大ニュースになるだろう。ローマが獲得競争で先行しているが、他の欧州クラブも関心を示しており交渉は複雑化している。移籍の成否は、マルセイユが求める5000万ユーロの評価額を受け入れるクラブがあるかどうかにかかっている。グリーンウッドはキャリアで最も成果のあったシーズンを終えたばかり。移籍市場期間中、彼の去就には注目が集まり続ける見込みだ。