マルセイユが移籍金を提示する中、メイソン・グリーンウッドの父親が夏の移籍に向けセリエAの強豪と接触

マルセイユはグリーンウッドの移籍金を5000万ユーロ（約4200万ポンド／5700万ドル）に設定し、安値でのオファーを回避する方針だ。彼の好調とリーグ・アン最優秀選手賞ノミネートで市場価値は急上昇している。

ローマだけでなく、ユヴェントス、アトレティコ・マドリード、ボルシア・ドルトムントも関心を示している。サウジ・プロリーグのクラブも注目しているが、本人は欧州残留を希望しているという。

ローマは来季CL出場権を獲得しており、交渉で有利に立つとみられる。両クラブの良好な関係も移籍話を後押しするだろう。