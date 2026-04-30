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マルセイユがナントとの必須試合を前に、ハビブ・ベイがメイソン・グリーンウッドの負傷状況を更新
グリーンウッドのコンディションが判明
ニース戦で先発から外れたグリーンウッドには、チーム内不和を原因とする憶測が流れた。しかしベイェはこれを否定し、選手自身が痛みを訴えたと説明した。 ベイ監督は「彼は回復傾向にあるが、試合当日の検査で『痛みが強く先発は難しい』と本人が申し出た」と説明した。
前回出場時間を制限したことで、長期的に成果が出ると楽観視している。ベイエは「今日は状態が良く、ニース戦で疲労が少なかったため、今週は良いコンディションで回復できた」と語った。このイングランド人フォワードは今季41試合で25得点を挙げており、OMの最大の攻撃武器だ。
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リルの負傷による影響
グリーンウッドの体調不良は、先月末のリール戦での激しい接触が原因だ。その試合で元マンチェスター・ユナイテッドの選手は度重なるタックルを受け、その後も痛みに耐えながらプレーを続けていた。ベイェ監督は「彼はリール戦以来、大きな痛みがあり、危険を冒させられない」と語った。
「今週初めに状態を把握したが、リール戦の負傷が響き、彼のプレーは制限されている。ここ2試合は痛みに耐えながら出場した。リスクは避けたい」（監督）。ニース戦では終盤30分のみ出場したが、負荷調整が功を奏し、ナント遠征での先発復帰をクラブは期待している。
チャンピオンズリーグ出場権がかかっている
欧州カップ戦出場権を争うマルセイユにとって、グリーンウッドの負傷は最悪のタイミングだ。チームはリーグ・アン6位。勝ち点53でベイェ監督率いるリヨンとリールを追う。
ニース戦の引き分けでトップ4とのポイントは4に広がった。土曜のナント戦で勝って差を縮めるには、グリーンウッドの得点力が不可欠だ。
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終盤戦に向けて
ベイェ監督は、重要な連戦を控え、エースを万全な状態で起用したいと考えている。アウェイのナント戦後、マルセイユはル・アーヴル、5位レンヌと対戦する。
医療スタッフは打撲の後遺症がないか注意深く見守っている。回復傾向が確認されれば、ベイェ監督は彼を攻撃の要として起用するだろう。