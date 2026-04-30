マルセイユがナントとの必須試合を前に、ハビブ・ベイがメイソン・グリーンウッドの負傷状況を更新

ニース戦で先発から外れたグリーンウッドには、チーム内不和を原因とする憶測が流れた。しかしベイェはこれを否定し、選手自身が痛みを訴えたと説明した。 ベイ監督は「彼は回復傾向にあるが、試合当日の検査で『痛みが強く先発は難しい』と本人が申し出た」と説明した。

前回出場時間を制限したことで、長期的に成果が出ると楽観視している。ベイエは「今日は状態が良く、ニース戦で疲労が少なかったため、今週は良いコンディションで回復できた」と語った。このイングランド人フォワードは今季41試合で25得点を挙げており、OMの最大の攻撃武器だ。