ボーンマスは木曜夜、欧州大会でクラブ史上初となるホーム戦でシュトゥルム・グラーツに3-0と快勝し、クラブの歴史に新たな一章を刻んだ。バイタリティ・スタジアムが熱気に包まれる中、ボーンマスはヨーロッパリーグでの快進撃を続けた。初戦でレアル・ソシエダを破ったプレミアリーグのクラブは、この勝利で大会全勝を維持している。

エヴァニウソンとラヤンのゴールで試合の主導権を握ると、アルバロ・ロドリゲスがPKを確実に決め、勝利を決定づけた。国内で苦戦が続く中、この勝利はクラブに歓喜をもたらした。イングランドのサッカー界の最下層から欧州の最高レベルで戦うまでに上り詰めたクラブにとって、国内での苦境をひととき忘れさせる結果となった。この試合のために米国から駆けつけたオーナーのビル・フォーリーは、自身の投資が大舞台で実を結ぶ様子を見届けた。