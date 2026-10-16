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マルコ・ローゼ、ヨーロッパリーグ2連勝を受け、ボーンマスの「完璧な」欧州での夢に胸を躍らせる
バイタリティ・スタジアムでの歴史的な夜
ボーンマスは木曜夜、欧州大会でクラブ史上初となるホーム戦でシュトゥルム・グラーツに3-0と快勝し、クラブの歴史に新たな一章を刻んだ。バイタリティ・スタジアムが熱気に包まれる中、ボーンマスはヨーロッパリーグでの快進撃を続けた。初戦でレアル・ソシエダを破ったプレミアリーグのクラブは、この勝利で大会全勝を維持している。
エヴァニウソンとラヤンのゴールで試合の主導権を握ると、アルバロ・ロドリゲスがPKを確実に決め、勝利を決定づけた。国内で苦戦が続く中、この勝利はクラブに歓喜をもたらした。イングランドのサッカー界の最下層から欧州の最高レベルで戦うまでに上り詰めたクラブにとって、国内での苦境をひととき忘れさせる結果となった。この試合のために米国から駆けつけたオーナーのビル・フォーリーは、自身の投資が大舞台で実を結ぶ様子を見届けた。
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ローズ、特別な夜を振り返る
プレミアリーグで厳しい週末を過ごした後、ローズはチームが力強い反応を示したことを喜んだ。ボーンマスは国内で苦しい時期が続き、ここまで未勝利で、チェルシーには1-5で大敗。それでも欧州の大会では流れを変え、調子をつかんでいる。ローズは、3ゴールと勝ち取った無失点を伴うこの圧倒的なパフォーマンスを、チームの自信を取り戻し、今後の結果を改善するための重要な足がかりにすべきだと強調した。
「大きな勝利だ。いい勝利だよ。本当に誇らしく、うれしい。この一員でいられるのは光栄だ。特別な夜になった。このパフォーマンス、無失点、そして3ゴールを、今後のプレーと結果への自信につなげなければならない」とローズは語った。指揮官はこの結果がチームの士気にとって重要だとし、こう続けた。「無失点という点でも、内容という点でも、完璧なスタートだ。選手たちの努力と姿勢、そして土曜日の試合後に我々が求めていた反応が見られた」
選手層の厚さと戦術的な選手の入れ替え
ローゼ監督は、次に控えるサンダーランドとのリーグ戦を見据え、先発メンバーを5人変更した。前半はやや動きの鈍い立ち上がりとなったが、エヴァニウソンが力強いヘディングで先制点を挙げると、チームの実力が発揮された。指揮官は選手起用について、今季複数の大会を戦う上で、現在の選手層を全面的に信頼していると強調した。
「変更したのは、自信があったからだし、選手たちを信じているからだ。状態の良い選手がたくさんいるし、ここ数週間は良い練習ができている。私たちに競争力があることを示している。チーム内には競争がある。それこそが必要なことだ。私たちは良いプレーをした。シュトゥルムは普段、前線から激しくプレスをかけるチームだが、前半は相手に何もさせなかった。私にとって、無失点に抑えたことは非常に重要だった」とローゼ監督は付け加えた。
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なかなか手にできない初勝利を目指す
欧州大会は、国内での苦戦が続くボーンマスにとって、切実に必要としていた安堵をもたらしている。ボーンマスは週末のチェルシーとのアウェー戦で手痛い敗戦を喫し、ローズ体制下でのプレミアリーグ初勝利をいまだ挙げられていない。今週末のサンダーランド戦は、立て直しを図り、流れを変えて、今季初の勝ち点3を手にする絶好の機会となる。
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