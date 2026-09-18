指揮官は試合後、TNT Sportsのインタビューで、チームの決意に誇りを示した。前半終了までのチームの勇敢な戦いぶりを称え、こう語った。「これがボーンマスのフットボールだ」

攻撃的な戦術と、その後に踏ん張る必要があったことについて説明し、さらにこう付け加えた。「私たちはアクティブであり、前から守備をしたい。チャンスをつくりたい。3-0にできるヘディングもあった。試合は90分で、前半は本当に素晴らしかった」

さらにパフォーマンスを振り返り、こう述べた。「非常に激しく、厳しい試合だった。あらゆる面で前半は素晴らしかった。ボールの奪い方、そして高い位置でのポゼッションの持ち方もそうだ。後半はそれほど鋭くなかったので、耐えなければならなかった。後半については話し合う必要がある」