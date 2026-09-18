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マルコ・ローゼ監督、レアル・ソシエダード相手に歴史的なヨーロッパリーグ勝利を挙げたボーンマスを「素晴らしい」と称賛
鮮烈な立ち上がりが勝利を決定づける
ボーンマスは、クラブ史上初の主要な欧州大会での一戦で記憶に残る勝利を収めた。ジャスティン・クライファートとラヤンが20分以内に早々とゴールを決めたことが大きかった。ボーンマスは主要な欧州大会に出場した38番目のイングランド勢となり、今世紀では9クラブ中6クラブが初戦に勝利している。今回の勝利は、バスク地方のクラブが欧州大会ホームで続けていた5試合無敗も止め、2024年10月以来初のホーム黒星を付けた。
- ZUMA Press Wire
「それがボーンマスのサッカーだ」
指揮官は試合後、TNT Sportsのインタビューで、チームの決意に誇りを示した。前半終了までのチームの勇敢な戦いぶりを称え、こう語った。「これがボーンマスのフットボールだ」
攻撃的な戦術と、その後に踏ん張る必要があったことについて説明し、さらにこう付け加えた。「私たちはアクティブであり、前から守備をしたい。チャンスをつくりたい。3-0にできるヘディングもあった。試合は90分で、前半は本当に素晴らしかった」
さらにパフォーマンスを振り返り、こう述べた。「非常に激しく、厳しい試合だった。あらゆる面で前半は素晴らしかった。ボールの奪い方、そして高い位置でのポゼッションの持ち方もそうだ。後半はそれほど鋭くなかったので、耐えなければならなかった。後半については話し合う必要がある」
節目となるアウェーゲームを祝福した
この勝利を受け、歴史的な一夜のためにスペインへ駆けつけた数千人のアウェーサポーターは感情を爆発させて歓喜した。スタンドの遠征ファンに感謝を示した指揮官は、さらに「欧州での初戦で素晴らしい勝利だ。クラブにとっても、ボーンマスから来た2000人のファンにとっても素晴らしいものだ」と付け加えた。
この好結果は、カラバオカップでリンカーン・シティに4-0で快勝した試合に続き、同監督にとって全公式戦で就任後2勝目となった。
- ZUMA Press Wire
過酷な国内での試練が迫る
プレミアリーグの厳しい連戦が今後ボーンマスを待ち受けており、インターナショナルブレークを挟んでリヴァプール、チェルシーと対戦する。今季ここまでの数試合では勝っている状況から取りこぼしており、リードを勝利につなげることが極めて重要になる。その国内での厳しい日程を終えると、クラブは本拠地バイタリティ・スタジアムで、オーストリアのシュトゥルム・グラーツを相手にクラブ史上初の欧州大会の試合を開催する。
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