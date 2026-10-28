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ライブ
Antonio Conte NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

マルコ・ボリエッロ「ユベントスはコンテでも立て直せない。アンドレア・アニェッリがいない」

ユヴェントス
M. Borriello
アントニオ・コンテ
セリエ A

元FWがユベントスの長引く不振について語る

マルコ・ボリエッロユヴェントスでセリエA優勝を1度経験した。『ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューで古巣について語った。主な発言は以下の通り。


コンテとスパレッティについて

「私はアントニオを高く評価している。彼は勝者だし、その力を身をもって知っている。選手たちに驚くほど強いメンタリティーを植え付ける。ただ、スパレッティがユヴェントスの問題だとは思わないし、だからといってコンテが来るだけでユヴェントスが再びトップに立てるとも思わない。2人とも偉大な監督だ。ルチアーノとアントニオはタイプが違うが、技術・戦術面ではどちらも並外れている。コンテならユヴェントスのDNAを取り戻し、猛烈に働くだろう。でも、それだけで勝てるとは確信していない」


では、何が足りないのか？

「アンドレア・アニェッリのような会長だ。外から見ても、常にそばにいた経営者、アンドレアの温かさが欠けていると感じる。ユヴェントスには、歴史があり、ほかに類を見ないオーナーがいる。一家の宝への愛着は、資金面からも明らかだ。ジョン・エルカンは一番のファンであり、継続的な投資には感謝すべきだ。それ以上を求めることはできない。ただ、彼は大物実業家で、毎日練習場にいるわけにはいかない。ユヴェントスには、惑星が一直線に並ぶような魔法が足りない。私たちがスクデットを獲得したシーズンには、コンテ、ファン、新スタジアムによって、その魔法が生まれていた。都市伝説ではない。選手は周囲の空気を感じ取り、無意識のうちにもそれに応じて行動する。信じてほしい。選手はそうしたことを嗅ぎ取る。サッカーはさまざまな要素が作用し合い、皆が同じ目標に向かうことで成り立つものなんだ」

  • 例えば？

    「私がいた頃のユベントスなら、ラツィオに0-3で敗れた後、ブレーメルがあのような発言をすることはなかっただろう。アニェッリとマロッタがいた頃なら、チームメートを批判することも許されなかったはずだ。だが、例はこれだけではない」


    何のことですか？

    「ケシエがユベントスではなくアタランタを選んだのは気がかりだ。敬意を払った上で言うが、アタランタはミランではない。選手たちはクラブの状況を敏感に察知し、情報を集めている」


    ヴォルテマーデについては？

    「長身でテクニックもあるが、予測しやすい選手でもある」




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