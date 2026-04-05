マルコ・ピャカはどうなったのか？元ユヴェントスの彼は、オランダのトゥウェンテでどう活躍しているのだろうか

2016年の夏、ミランとの争奪戦を制してユヴェントスが彼を獲得した際、クラブは彼が素晴らしい才能の持ち主であると確信しており、おそらくそれは事実だったのだろう。質の高い選手ではあったが、身体的には脆弱だった。最初の大きな怪我は1年後に訪れた。エストニア対クロアチアの親善試合中に右膝の前十字靭帯を断裂し、約7ヶ月間の離脱を余儀なくされたのだ。 これが転落の始まりだった。その後、シャルケ、フィオレンティーナ、アンデルレヒト、ジェノア、トリノ、エンポリへと次々とレンタル移籍し、再起のきっかけとなる適した環境を探し求めた。しかし、ピアチャはあちこちでわずかな出場機会を得るにとどまり、ディナモ・ザグレブ時代に皆を魅了したあの才能を取り戻すことはなかった。 2023年、彼はクロアチアのリエカへ復帰し、その後再びディナモ・ザグレブを経て、現在はトゥウェンテに所属している。新たな、そして数え切れないほどの「再出発」を求めて。