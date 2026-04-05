マルコ・ピャツァを覚えていますか？かつてユヴェントスなどでプレーしたこの元FWは、オランダのトゥウェンテで再び一定の活躍を見せ始めています。その（部分的な）復活の兆しは、昨シーズンにもすでに現れていました。8年ぶりにディナモ・ザグレブに復帰した彼は、そのシーズンを9ゴールで締めくくったのです。 6月、クロアチアのクラブは期限切れとなる契約を更新しないことを決定したため、6月末にピャツァはフリーエージェントとなり、数ヶ月後にトゥウェンテと移籍金なしでの契約を結んだ。契約期間は2027年までで、オランダのクラブは、彼がクロアチアサッカー界の有望株だった頃、ユヴェントスのスカウトの目を引いたあの姿を取り戻してくれることを期待している。
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マルコ・ピャカはどうなったのか？元ユヴェントスの彼は、オランダのトゥウェンテでどう活躍しているのだろうか
ピアジャのトゥウェンテでの記録
トゥエンテでの冒険は順調なスタートを切った。ピャカはナック・ブレダ戦の残り30分に出場し、5分後に決勝点となるゴールを決め、試合は2-2の引き分けに終わった。新チームでのデビュー戦でゴールを決めるとは、これ以上のデビューはあり得ないだろう。 現在、赤白のユニフォームを着てリーグ戦23試合、オランダカップ2試合に出場し、エールディヴィジで2ゴールを挙げ、アシストも2つ記録している。そのタッチは相変わらず健在だ。30歳となったピアチャは再びトップレベルへの復帰を目指しており、トゥエンテでは右・左の両サイドの攻撃的ミッドフィールダーとしてプレーするほか、センターフォワードとしての役割にも順応している。
悪夢のような10年
2016年の夏、ミランとの争奪戦を制してユヴェントスが彼を獲得した際、クラブは彼が素晴らしい才能の持ち主であると確信しており、おそらくそれは事実だったのだろう。質の高い選手ではあったが、身体的には脆弱だった。最初の大きな怪我は1年後に訪れた。エストニア対クロアチアの親善試合中に右膝の前十字靭帯を断裂し、約7ヶ月間の離脱を余儀なくされたのだ。 これが転落の始まりだった。その後、シャルケ、フィオレンティーナ、アンデルレヒト、ジェノア、トリノ、エンポリへと次々とレンタル移籍し、再起のきっかけとなる適した環境を探し求めた。しかし、ピアチャはあちこちでわずかな出場機会を得るにとどまり、ディナモ・ザグレブ時代に皆を魅了したあの才能を取り戻すことはなかった。 2023年、彼はクロアチアのリエカへ復帰し、その後再びディナモ・ザグレブを経て、現在はトゥウェンテに所属している。新たな、そして数え切れないほどの「再出発」を求めて。