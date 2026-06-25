カリアリへのレンタル移籍で好パフォーマンスを見せ、セリエA年間最優秀ディフェンダーに選ばれた攻撃的な多才なフルバック。21歳の彼は今夏サン・シーロへ移籍すると見込まれていたが、チェルシーが素早く交渉し合意に達した。
アロンソは移籍に合意したとされ、両翼と両フルバックをこなす彼は、3バックにも4バックにもフィットする。
では、トップチームでの経験が限られる彼に多額を投じた理由とは？GOALがその真相を解説する。
カリアリへのレンタル移籍で好パフォーマンスを見せ、セリエA年間最優秀ディフェンダーに選ばれた攻撃的な多才なフルバック。21歳の彼は今夏サン・シーロへ移籍すると見込まれていたが、チェルシーが素早く交渉し合意に達した。
アロンソは移籍に合意したとされ、両翼と両フルバックをこなす彼は、3バックにも4バックにもフィットする。
では、トップチームでの経験が限られる彼に多額を投じた理由とは？GOALがその真相を解説する。
2005年3月、ミラノ郊外ブッチナスコ生まれのパレストラは、5歳で地元クラブ・アッサゴに入団し、プロへの第一歩を踏み出した。
4年後、インテルにスカウトされ「アカデミア・インテル」に入ったが、1年で退団。10歳のとき、ベルガモのアタランタが彼の才能を見出し獲得し、以来一貫して同クラブでプレーしている。
右サイドバックに定着したのは偶然だった。本来は左サイドMFだったが、2021-22シーズンのU-17で緊急代役として右SBを務め、その活躍が評価された。その後、ウイングでもプレーし、最終的に右SBに定着。このポジション変更が彼の多才さを示している。
2022-23シーズンには17歳でU-19で10アシストを記録し、2023-24シーズン前に新設されたセリエCのU-23へ昇格した。
パレストラは2022-23シーズン終盤にガスペリーニ監督によってセリエAの登録メンバーに入ったが、出場はなかった。2023年12月、18歳でヨーロッパリーグのラコフ戦に6分間出場しトップデビュー。その後もU-23で成長を続けたが、出場機会は増えなかった。
2024-25シーズン前にトップチームに昇格し、リーグ戦3試合に出場したが、その後はベンチ生活が続いた。さらにハムストリングの負傷で後半戦の出場も制限された。
2025年夏、移籍市場終了間際にカリアリへ期限付き移籍すると状況は一変。サルデーニャ島で才能を開花させ、勢いは止まらない。
パレストラは開幕からスタメンで出場。攻撃的なサイドバックとしてカリアリで存在感を示し、降格危機のチームをシーズン終盤まで支えた。
右WB、右SB、左SBをこなす高い適応力で2025-26シーズンは4アシストを記録。1月のフィオレンティーナ戦ではピンポイントクロスで先制をアシストし、自らも冷静に追加点を奪って2-1の勝利に貢献した。
3月にはW杯予選POでイタリア代表デビュー。ボスニア・ヘルツェゴビナとの決戦では逆転負けの悲劇も経験した。
攻守の活躍が評価され、シーズン終了時にセリエA「年間最優秀ディフェンダー」に選ばれた。インテル、チェルシーも獲得に興味を示している。
ディフェンダーながらボールコントロールに秀でたパレストラは、185cmの長身を生かし広範囲を素早くカバーできるため、ウイングバックに最適だ。
21歳の彼は昨季セリエAで90分あたり3.11回のドリブルを試み、成功率は1.58回でリーグ上位1％に入った。成功数70回を超えたのはユヴェントスのウインガー、ケナン・イルディズだけだ。 ポジションを取れば迷わずクロスを供給する。
両足を自在に使えるため汎用性が高く、流動的な戦術を採用するアロンソ監督の下で複数のポジションをカバーできると期待される。
スタンフォード・ブリッジへの移籍が迫る中、カリアリSDグイド・アンジェロッツィは『トゥットメルカート』にこう語った。「彼にはすべてがある。体格、力、スピード、ドリブル。完璧な選手だ。
「彼はサッカーに人生を捧げる素晴らしい人物で、支えてくれる素敵な家族もいる。エージェントも優秀だ。成功のために必要なすべてを兼ね備えている」
サイドバックのパレストラは、守備より攻撃を重視する。空中戦に弱く、集中力も課題だ。フィジカルが強いイングランドサッカーにも適応しなければならない。だが、その環境が彼に合う可能性もある。
攻撃では、アタランタ下部組織出身の彼はいまだ完成途上で、冷静さとシュート精度を向上させる必要がある。これは、まもなくチームメイトになるリース・ジェームズが全盛期に示したタイプと重なる。
21歳と若いだけに未熟さは当然だ。チェルシーは守備の成長を望んでいるが、それは時間とともに身につくと見込んでいる。
これまでアーセナルやマンチェスター・シティとの移籍噂があったパレストラは、今夏、スクデットを獲得したインテルへ移籍すると見られていた。彼は少年時代からインテルを応援し、そこでプレーした経験もある。しかしチェルシーが素早く介入。報道によると、インテルを上回る移籍金と契約条件を提示したという。
新監督（ヘッドコーチではない）アロンソが移籍を承認し、チェルシーは24時間以内にアタランタと合意。インテルをかわし、最有力に立った。
移籍金5500万ユーロは「ラ・デア」にとって純利益となる。クラブはレンタル移籍が成功した後も、彼を復帰させるのではなく売却して利益を得る方針だった。
サン・シーロではなくスタンフォード・ブリッジへ行くことになったが、アンジェロッツィ氏は「プレミアリーグ行きは確信していた。イングランドのスタイルに合うと見ていたし、イタリアではインテルだけが獲得可能だったが、どこかのクラブに高額オファーで負けたようだ」と語る。
活躍の可能性を問われると「間違いなく。彼はそのポジションのチャンピオンだ」と断言した。