カリアリへのレンタル移籍で好パフォーマンスを見せ、セリエA年間最優秀ディフェンダーに選ばれた攻撃的な多才なフルバック。21歳の彼は今夏サン・シーロへ移籍すると見込まれていたが、チェルシーが素早く交渉し合意に達した。

アロンソは移籍に合意したとされ、両翼と両フルバックをこなす彼は、3バックにも4バックにもフィットする。

では、トップチームでの経験が限られる彼に多額を投じた理由とは？GOALがその真相を解説する。