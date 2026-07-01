カリアリへのレンタルで好パフォーマンスを示し、セリエA最優秀DFに選ばれた攻撃的なフルバック。21歳。今夏はインテルへの移籍が噂されたが、チェルシーが素早く交渉し合意に達した。

アロンソは移籍に合意したと報じられ、両サイドをこなせる守備力は3バック、4バックのどちらにもフィットする。

それでもチェルシーがトップチーム経験の少ない選手に巨費を投じたのはなぜなのか。GOALがその理由を解説する。