カリアリへのレンタルで好パフォーマンスを示し、セリエA最優秀DFに選ばれた攻撃的なフルバック。21歳。今夏はインテルへの移籍が噂されたが、チェルシーが素早く交渉し合意に達した。
アロンソは移籍に合意したと報じられ、両サイドをこなせる守備力は3バック、4バックのどちらにもフィットする。
それでもチェルシーがトップチーム経験の少ない選手に巨費を投じたのはなぜなのか。GOALがその理由を解説する。
カリアリへのレンタルで好パフォーマンスを示し、セリエA最優秀DFに選ばれた攻撃的なフルバック。21歳。今夏はインテルへの移籍が噂されたが、チェルシーが素早く交渉し合意に達した。
アロンソは移籍に合意したと報じられ、両サイドをこなせる守備力は3バック、4バックのどちらにもフィットする。
それでもチェルシーがトップチーム経験の少ない選手に巨費を投じたのはなぜなのか。GOALがその理由を解説する。
パレストラは2005年3月、ミラノ郊外のブッチナスコ生まれ。5歳で地元クラブのアッサゴに入団し、プロへの第一歩を踏み出した。
4年後、インテルにスカウトされユース組織「アカデミア・インテル」に入ったが、在籍は1年だけだった。10歳のとき、ミラノ近郊ベルガモのアタランタが彼のプレーに注目し獲得。以来、一貫して同クラブで育っている。
右サイドバックに定着したのは偶然だった。本来は左サイドハーフだったが、2021-22シーズンのU-17で緊急補欠として右サイドバックを務め、その活躍が評価された。さらにウイングとしてもプレーした経験を生かし、ポジションを右サイドバックへ移した。
2022-23シーズンには17歳でU-19で10アシストを記録し、2023-24シーズンから新設されたセリエCのU-23チームへ昇格した。
パレストラは2022-23シーズン終盤、ガスペリーニ監督によってセリエAの試合登録メンバーに入ったが、出場はなかった。2023年12月、18歳でヨーロッパリーグのラコフ戦に6分間出場しトップデビュー。その後もU-23で成長を続けた。
2024-25シーズン前にトップチームに昇格し、リーグ戦序盤3試合に出場したが、その後はベンチが定位置となった。さらにハムストリングの負傷で後半戦の出場機会は限られた。
2025年夏、移籍市場終了間際にカリアリへ期限付き移籍。サルデーニャ島で才能を開花させ、勢いは止まらない。
パレストラは開幕からスタメンに名を連ね、カリアリで攻撃的なサイドバックとして活躍。降格圏を回避しようとするチームで存在感を示した。
右WB、右SB、左SBと複数のポジションをこなし、2025-26シーズンは4アシストを記録。1月のフィオレンティーナ戦ではピンポイントクロスで先制点をアシストし、さらに自らも冷静にネットを揺らし、2-1の勝利に貢献した。
3月にはW杯予選プレーオフでイタリア代表デビュー。ボスニア・ヘルツェゴビナとの最終戦では敗れたが、初キャップを飾った。
攻守両面での活躍が評価され、シーズン終了時のセリエA最優秀ディフェンダー賞を受賞。インテルやチェルシーも獲得に興味を示している。
パレストラはディフェンダーながらボールコントロールに秀でており、185cmの長身と長い手足を活かして広範囲を素早くカバーできるため、ウイングバックに最適だ。
21歳の彼は昨季セリエAでドリブル試行数3.11回を記録し、90分あたり1.58回成功させて上位1％に入った。成功数70回は、ウインガーのケナン・イルディズ（ユヴェントス）に次ぐ数字だ。 ポジションを取ればクロスを躊躇なく供給する。
両足を使えるため汎用性が高く、流動的な戦術を採用するアロンソ監督の下で複数のポジションをカバーできると期待される。
スタンフォード・ブリッジ移籍前、カリアリSDグイド・アンジェロッツィは『トゥットメルカート』でこう語った。「ユース時代から知っている。体格もパワーもスピードもドリブルも申し分ない。完璧な選手だ。
「サッカーに人生を捧げる素晴らしい人間で、支えてくれる家族もいる。優秀なエージェントもいる。成功に必要なすべてを備えている。」
サイドバックのパレストラは、守備を最優先しない。空中戦に弱く、集中力も時折疑問視される。イングランドのフィジカルにも適応が必要だ。だが、その環境は彼に合っているかもしれない。
攻撃面では、アタランタ下部出身の彼は、完成されたウイングバックになるために冷静さ、シュート、決定力を磨く必要がある。それは、まもなくチームメイトとなるリース・ジェームズが全盛期に示したスタイルと重なるからだ。
21歳とまだ若いため、未熟さは当然だ。チェルシーは守備力の向上を望んでいるが、成長は時間とともに進むと期待している。
以前アーセナルやマンチェスター・シティへの移籍が噂されたパレストラは、この夏、スクデットを獲得したインテルへ移籍すると見られていた。彼は少年時代からインテルを応援し、実際にプレーした経験もある。しかしチェルシーが素早く介入し、インテルを上回る移籍金と契約条件を提示した。
新監督アロンソが移籍を承認し、クラブはアタランタとの合意を急ぎ、24時間で主導権を握ってインテルの獲得を阻んだ。
この5500万ユーロの移籍金は「ラ・デア」にとって純利益となる。クラブはレンタル期間を経て成功したアカデミー出身選手を再びチームに組み込むのではなく、売却して利益を得ることを以前から決めていたとされている。
パレストラはサン・シーロではなくスタンフォード・ブリッジへ。アンジェロッツィ氏は「プレミアリーグ行きは確信していた。彼らはマルコを注視し、イングランド向きと判断した。イタリアではインテルだけが獲得可能だったが、ある時点で他クラブに負けたようだ」と語る。
活躍の可能性を問われると、彼は「間違いなく。彼はそのポジションのチャンピオンだ」と断言した。