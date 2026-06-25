カリアリへのレンタル移籍で好パフォーマンスを見せ、セリエA年間最優秀DFに選ばれた攻撃的な21歳フルバック。今夏はサン・シーロへの移籍が予想されていたが、チェルシーが素早く交渉し合意に達した。
アロンソは移籍に合意したと報じられており、両ウイングバックと両フルバックをこなせるため、スペイン人指揮官の3バック・4バックどちらにもフィットする。
では、トップチームでの経験が限られる彼に多額を投資した理由とは？GOALが真相を解説する。
カリアリへのレンタル移籍で好パフォーマンスを見せ、セリエA年間最優秀DFに選ばれた攻撃的な21歳フルバック。今夏はサン・シーロへの移籍が予想されていたが、チェルシーが素早く交渉し合意に達した。
アロンソは移籍に合意したと報じられており、両ウイングバックと両フルバックをこなせるため、スペイン人指揮官の3バック・4バックどちらにもフィットする。
では、トップチームでの経験が限られる彼に多額を投資した理由とは？GOALが真相を解説する。
2005年3月、ミラノ郊外ブッチナスコ生まれのパレストラは、5歳で地元アッサゴに入団し、プロへの第一歩を踏み出した。
4年後、インテルにスカウトされ「アカデミア・インテル」に入ったが、1年で退団。10歳のとき、ベルガモのアタランタが彼の才能を見出し獲得し、以来一貫して同クラブでプレーしている。
右サイドバックに定着したのは偶然だった。本来は左サイドMFだったが、2021-22シーズンのU-17で緊急代役として右SBを務め、その活躍が評価された。さらにウイングとしてもプレーした経験を生かし、右SBへ転向。以降、主戦場となり、ポジションの柔軟性を示している。
2022-23シーズンには17歳でU-19で10アシストを記録し、2023-24シーズン前に新設されたセリエCのU-23へ昇格した。
パレストラは2022-23シーズン終盤にガスペリーニ監督によってセリエAの登録メンバーに入ったが、出場はなかった。18歳だった2023年12月、ヨーロッパリーグのラコフ戦で6分間プレーしトップデビュー。その後もU-23で成長を続けたが、出場機会は増えなかった。
2024-25シーズン前にトップチームに昇格し、リーグ戦3試合に出場したが、その後はベンチが定位置に。さらにハムストリングの負傷で後半戦の出場も制限された。
2025年夏、移籍市場終了間際にカリアリへ期限付き移籍すると状況は一変。サルデーニャ島で才能を開花させ、勢いは止まらない。
パレストラは開幕からスタメンで出場。攻撃的なサイドバックとして活躍し、降格圏を争うカリアリで存在感を示した。
右WB、右SB、左SBと複数のポジションをこなし、2025-26シーズンは4アシストを記録。1月のフィオレンティーナ戦ではピンポイントクロスで先制をアシストし、自らも追加点を奪って2-1の勝利に貢献した。
3月にはW杯予選POでイタリア代表デビュー。ボスニア・ヘルツェゴビナとの最終戦では逆転負けの悔しさも味わった。
攻守の活躍が評価され、シーズン終了時にセリエA「年間最優秀ディフェンダー」に選ばれた。インテルやチェルシーも獲得に興味を示している。
ディフェンダーながらボールコントロールに秀でており、185 cmの長身と長い足を生かし、広範囲を素早くカバーできるため、ウイングバックに最適だ。
21歳の彼は昨季セリエAでドリブル試行数3.11回（90分あたり1.58回成功）を記録し、上位1％に入った。成功数70回を超えたのはユヴェントスのウインガー、ケナン・イルディズだけだ。 ポジションを取れば迷わずクロスを供給する。
両足を自在に使えるため汎用性が高く、流動的な戦術を採用するアロンソ監督の下で複数のポジションをカバーできると期待される。
スタンフォード・ブリッジへの移籍が迫る中、カリアリSDグイド・アンジェロッツィは『トゥットメルカート』に語った。「彼にはすべてがある。体格、パワー、スピード、ドリブル。完璧な選手だ。
「彼はサッカーに人生を捧げる素晴らしい人物で、支えてくれる素敵な家族もいる。エージェントも優秀だ。成功のために必要なすべてを兼ね備えている」
これまで述べたように、パレストラはサイドバックながら守備を最優先しない。空中戦に苦しみ、集中力も時折疑問視される。イングランドのフィジカルにも適応が必要だ。それでも、その環境が彼に合う可能性もある。
攻撃では、アタランタ下部組織出身の彼はいまだ完成途上で、冷静さとシュート精度を向上させる必要がある。これは、まもなくチームメイトとなるリース・ジェームズが全盛期に示したタイプと重なる。
21歳とまだ若いため、粗はあっても当然だ。チェルシーは守備の成長を期待しており、時間とともに改善すると見込んでいる。
これまでアーセナルやマンチェスター・シティとの移籍噂があったパレストラは、今夏、スクデットを獲得したインテルへ移籍すると見られていた。彼は少年時代からインテルを応援し、そこでプレーした経験もある。しかしチェルシーが素早く介入。インテルを上回る移籍金と契約条件を提示し、オファーを提示した。
新監督アロンソが移籍を承認し、クラブはアタランタとの合意を急いだ。その結果、24時間で主導権を握り、インテルの獲得を阻んだ。
移籍金5500万ユーロは「ラ・デア」にとって純利益となる。クラブはレンタル移籍が成功した後も、彼を復帰させるのではなく売却して利益を得る方針だったという。
サン・シーロではなくスタンフォード・ブリッジへ行くことになったが、アンジェロッツィ氏は「プレミアリーグ行きは確信していた。イングランドのスタイルに合うと見ていたし、イタリアではインテルだけが獲得可能だったが、どこかの時点で高額オファーに負けたようだ」と語る。
活躍の可能性を問われると、「間違いなく。彼はそのポジションのチャンピオンだ」と断言した。