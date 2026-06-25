カリアリへのレンタル移籍で好パフォーマンスを見せ、セリエA年間最優秀DFに選ばれた攻撃的な21歳フルバック。今夏はサン・シーロへの移籍が予想されていたが、チェルシーが素早く交渉し合意に達した。

アロンソは移籍に合意したと報じられており、両ウイングバックと両フルバックをこなせるため、スペイン人指揮官の3バック・4バックどちらにもフィットする。

では、トップチームでの経験が限られる彼に多額を投資した理由とは？GOALが真相を解説する。