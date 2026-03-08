過密日程に直面したシルバ監督は、プレミアリーグでウェストハムに敗れた直近のチームから9人の大幅な変更を選択した。ローテーションについて問われると、彼はこう述べた。「9人の変更は私の決断だ。責任は私が取る」 我々は日曜－水曜－日曜の試合をこなしている。もし『この選手たちはカップ戦を勝ち抜く実力がない』と言うなら、別の見方をしなければならない」と述べた。また、前半に認められなかった物議を醸したゴールを敗因とすることは拒否し、「その方向には行かない。あの瞬間について語るのは言い訳を探すことに等しい」と主張した。

シルバ監督とフラムにとって、終盤の失点は深く悔しい午後を決定づけた。監督は率直に認めた――チーム全体のプレーは期待を大きく下回り、決定的な鋭さが欠けていたと。彼は大規模なメンバー変更に対する外部からの激しい批判を受け入れる一方、内部ではチームの闘志とプレッシャー下での実力を根本的に再評価するよう求めている。