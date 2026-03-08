Getty Images Sport
翻訳者：
マルコ・シルバ監督は、フルハムがサウサンプトンにFAカップで衝撃的な敗退を喫した件について、9人の選手を起用したにもかかわらず、責任を取ることを拒否した。
後半終了間際のPK劇がフラムの運命を決める
非常に興味深いFAカップの試合は、消耗戦となる延長戦に突入する運命にあるかに見えたが、そこで大番狂わせが起きた。フルハムはホームのクレイヴン・コテージで、現在チャンピオンシップに所属するサウサンプトンに屈辱的な0-1の敗北を喫した。
劇的な展開は決定的な90分に訪れた。サウサンプトンのMFフィン・アザズが攻撃参加の際、巧みにオフサイドを回避。しかしペナルティエリア内で追いかけてきたフラムのDFヨアキム・アンデルセンの足に不器用に倒された。ストライカーのロス・スチュワートが自信を持ってPKスポットに立ち、強烈なローシュートをGKベンジャミン・ルコントの脇を突き刺した。アウェーサポーターは狂喜乱舞の歓喜に包まれた。
- Getty Images Sport
シルバ監督、大幅な選手ローテーションを擁護
過密日程に直面したシルバ監督は、プレミアリーグでウェストハムに敗れた直近のチームから9人の大幅な変更を選択した。ローテーションについて問われると、彼はこう述べた。「9人の変更は私の決断だ。責任は私が取る」 我々は日曜－水曜－日曜の試合をこなしている。もし『この選手たちはカップ戦を勝ち抜く実力がない』と言うなら、別の見方をしなければならない」と述べた。また、前半に認められなかった物議を醸したゴールを敗因とすることは拒否し、「その方向には行かない。あの瞬間について語るのは言い訳を探すことに等しい」と主張した。
シルバ監督とフラムにとって、終盤の失点は深く悔しい午後を決定づけた。監督は率直に認めた――チーム全体のプレーは期待を大きく下回り、決定的な鋭さが欠けていたと。彼は大規模なメンバー変更に対する外部からの激しい批判を受け入れる一方、内部ではチームの闘志とプレッシャー下での実力を根本的に再評価するよう求めている。
サウサンプトン監督、ウェンブリー復帰を目指す
クレイヴン・コテージのベンチ反対側では、サウサンプトンのトンダ・エッカート監督が歴史的な勝利を収め、狂喜乱舞していた。野心的な指揮官は、勝利に沸く選手たちに勢いを維持し、ウェンブリー復帰を目指して奮闘するよう即座に呼びかけた。「勝利の味を少しでも味わったら、その感覚を保ち、アクセルを踏み続け、前進し続けることが重要だ」とエッカートは訴えた。
エッカートはまた、現在のカップ戦での快進撃が持つ深い歴史的意義にも言及。1976年のFAカップ決勝優勝50周年を記念し、特別な記念ユニフォームを着用していることを指摘した。大規模なアウェイサポーターを称えながら、彼はこう付け加えた。「クラブにとってどれほど意味があるかがわかるだろう。 前回優勝から50年が経った。バスで到着した時、通り全体がサウサンプトンサポーターで埋め尽くされている光景を見れば、その重要性を確かに感じ取れる」
- Getty Images Sport
フラムは後始末を任された
フラムにとって、有望なシーズンに大きな打撃を受けた今、焦点はリーグ戦に戻らねばならない。シルバ監督は、この注目度の高いカップ戦での番狂わせ後の失望の大きさと、調子の落ち込みを防ぐために必要な取り組みを認めた。
「我々の責務だ。非常に、非常に悪い午後だったと理解しなければならない。サッカーのピッチでは何が起きてもおかしくないが、それ以上の問題だ。十分ではなかったのだから深く掘り下げる必要がある。まずは私自身が自らを見つめ直すことから始まる」とシルバ監督は語り、次節のノッティンガム・フォレスト戦（アウェイ）に向けて解決策を見出そうとしている。
広告