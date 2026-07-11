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Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

マルコ・シルバ新監督は、ジョアン・パリニャとの再会を狙っている。トッテナムが完全移籍を見送ったため、ベンフィカは同MFの獲得を目指す。

移籍情報
ジョアン・パリーニャ
マルコ・シウバ
ベンフィカ
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プレミアリーグ
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ブンデスリーガ

トッテナムがバイエルン・ミュンヘンからジョアン・パリニャを完全移籍で獲得するオプションを行使しないことを決定した。これを受け、ベンフィカはパリニャをMF補強の最優先ターゲットとした。マルコ・シルバ監督はポルトガル代表との再会を強く希望しており、クラブ側は移籍の財政面での実現可能性を検証している。

  • ベンフィカ、パルリーニャ獲得を最優先

    ベンフィカはクレマン・レンクレとヤクブ・カミンスキの獲得後、パルヒニャに注目している。シルバ監督はチームの中盤強化のため、このポルトガル代表を理想的な守備的MFと評価している。

    シルバ監督は2022～2024年にフルハムでパルヒニャを指導し、彼はプレミアリーグで評価を上げた。ルイ・コスタやマリオ・ブランコら首脳陣は、クラブの予算内で移籍が可能か検討している。

    パルヒーニャは2024年にフルハムからバイエルン・ミュンヘンへ5000万ユーロで移籍し、昨季はトッテナムへレンタルされた。スパーズが完全移籍を見送ったため、バイエルンは約2000万ユーロの回収を目指し、オファーを検討している。



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  • PalhinhaGetty Images

    ベンフィカが移籍を検討

    同報道によると、バイエルンはMFの放出に前向きで、ベンフィカはユヴェントスやACミランと争奪戦を展開している。ベンフィカは、パルリーニャの母国復帰が交渉の強みになると期待するも、年俸が依然として大きな障壁だ。そこで、買い取り義務付きレンタル移籍も検討し、財政負担を分散させながら移籍戦略を維持する方針だ。

  • シルバは守備的MFの専門家を望んでいる

    パルヒニャは、戦術上重要な補強と位置づけられている。シルバ監督は、この31歳が中盤の守備を安定させ、攻撃陣を支えると確信する。移籍の可否は、退団選手次第だ。ベンフィカは、大型補強の前に戦力外整理と財政調整を行う見込みだ。

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  • Fulham v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ベンフィカは移籍交渉の余地を作らなければならない

    ベンフィカは選手売却で移籍資金を確保しつつ、バイエルンとの交渉を続ける。両クラブが条件で合意すれば、買い取り義務付きレンタルも有力な選択肢だ。クラブは他のポジション補強も進める見込みで、シルバ監督は戦力強化のため新ウインガーの獲得を希望している。