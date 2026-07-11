ベンフィカはクレマン・レンクレとヤクブ・カミンスキの獲得後、パルヒニャに注目している。シルバ監督はチームの中盤強化のため、このポルトガル代表を理想的な守備的MFと評価している。

シルバ監督は2022～2024年にフルハムでパルヒニャを指導し、彼はプレミアリーグで評価を上げた。ルイ・コスタやマリオ・ブランコら首脳陣は、クラブの予算内で移籍が可能か検討している。

パルヒーニャは2024年にフルハムからバイエルン・ミュンヘンへ5000万ユーロで移籍し、昨季はトッテナムへレンタルされた。スパーズが完全移籍を見送ったため、バイエルンは約2000万ユーロの回収を目指し、オファーを検討している。







