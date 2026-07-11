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マルコ・シルバ新監督は、ジョアン・パリニャとの再会を狙っている。トッテナムが完全移籍を見送ったため、ベンフィカは同MFの獲得を目指す。
ベンフィカ、パルリーニャ獲得を最優先
ベンフィカはクレマン・レンクレとヤクブ・カミンスキの獲得後、パルヒニャに注目している。シルバ監督はチームの中盤強化のため、このポルトガル代表を理想的な守備的MFと評価している。
シルバ監督は2022～2024年にフルハムでパルヒニャを指導し、彼はプレミアリーグで評価を上げた。ルイ・コスタやマリオ・ブランコら首脳陣は、クラブの予算内で移籍が可能か検討している。
パルヒーニャは2024年にフルハムからバイエルン・ミュンヘンへ5000万ユーロで移籍し、昨季はトッテナムへレンタルされた。スパーズが完全移籍を見送ったため、バイエルンは約2000万ユーロの回収を目指し、オファーを検討している。
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ベンフィカが移籍を検討
同報道によると、バイエルンはMFの放出に前向きで、ベンフィカはユヴェントスやACミランと争奪戦を展開している。ベンフィカは、パルリーニャの母国復帰が交渉の強みになると期待するも、年俸が依然として大きな障壁だ。そこで、買い取り義務付きレンタル移籍も検討し、財政負担を分散させながら移籍戦略を維持する方針だ。
シルバは守備的MFの専門家を望んでいる
パルヒニャは、戦術上重要な補強と位置づけられている。シルバ監督は、この31歳が中盤の守備を安定させ、攻撃陣を支えると確信する。移籍の可否は、退団選手次第だ。ベンフィカは、大型補強の前に戦力外整理と財政調整を行う見込みだ。
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ベンフィカは移籍交渉の余地を作らなければならない
ベンフィカは選手売却で移籍資金を確保しつつ、バイエルンとの交渉を続ける。両クラブが条件で合意すれば、買い取り義務付きレンタルも有力な選択肢だ。クラブは他のポジション補強も進める見込みで、シルバ監督は戦力強化のため新ウインガーの獲得を希望している。
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